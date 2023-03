Heizungsanlage in Pfaffenhausen geriet gestern in Brand

Gestern kam es in Pfaffenhausen zum Brand einer Hackschnitzelanlage. © AOV

Pfaffenhausen - Gestern kam es am frühen Abend in Pfaffenhausen zu einem Brand in einer Heizungsanlage. In der Förderschnecke einer Hackschnitzelheizung entzündeten sich die Hackschnitzel.

Der Brand drohte in das angrenzende Hackschnitzelsilo überzugehen. Dies konnte von einem Großaufgebot der Feuerwehren aus Pfaffenhausen, Loppenhausen, Breitenbrunn, Salgen, Mindelheim und Kirchheim jedoch verhindert werden.

Insgesamt waren 111 Feuerwehrleute, ein Fachberater des THW und der Rettungsdienst im Einsatz. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Sachschaden liegt bei rund 17.500 Euro, verletzt wurde niemand.

wk