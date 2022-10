Herbert Kugler mit dem Goldenen Ehrenring der Stadt Mindelheim ausgezeichnet

Von: Marco Tobisch

Teilen

16 Jahre lang verkörperte Herbert Kugler (rechts) den Georg von Frundsberg – seine „Paraderolle“, wie Zweiter Bürgermeister Roland Ahne (links) sagte. Für diesen und viele weitere Verdienste für die Stadt wurde ­Kugler nun mit dem Goldenen Ehrenring der Stadt Mindelheim ausgezeichnet. © Tobisch

Mindelheim – Egal, ob das Herz für die Kunst, die Kultur, den Sport oder die Politik schlägt – am Namen Herbert Kugler kam in den letzten Jahrzehnten in Mindelheim niemand vorbei. Für seine vielfachen Verdienste für die Stadt Mindelheim wurde Kugler am gestrigen Mittwochabend mit dem Goldenen Ehrenring ausgezeichnet.

Wenn ein mit allen Wassern Gewaschener wie Herbert Kugler noch „kalt erwischt“ wird, muss der Anlass ein Außergewöhnlicher sein. Als er im Juli Post von der Stadt Mindelheim bekam, habe er zunächst gedacht: „Gibt´s vielleicht eine Ausstellung?“ Stattdessen zog er eine Einladung aus dem Kuvert: Kugler würde gut drei Monate später im Forum als Ehrenringträger ausgezeichnet – eine Ehre, die derzeit mit Altbürgermeister ­Erich Meier und Karlheinz Drexel nur zwei weitere noch lebende Mindelheimer teilen (Manfred Schmid ist Ehrenringträger aber seit 2018 auch Ehrenbürger). „Sie wissen gar nicht, welche Freude Sie mir damit bereiten. Ich bin ergriffen“, sagte Kugler am Mittwochabend mit dem neuen Schmuckstück am Finger. „Danke an alle, die gesagt haben, ‚dem Kugler müssen wir den Ring geben‘.“

Sitzt wie angegossen: Roland Ahne steckte Herbert Kugler den Ehrenring an. © Tobisch

Die „vorbildlichen Leistungen auf öffentlichem, wirtschaftlichem, kulturellem oder sozialem Gebiet“, die es für Mindelheims zweithöchste Auszeichnung nach der Ehrenbürgerwürde vorzuweisen gilt, sind für den Nassenbeurer ein leichtes. Auf nahezu allen dieser Gebiete hat Kugler sich ehrenamtlich und zum Wohle Mindelheims eingebracht.

Da war zum Einen die Politik: 18 Jahre lang (bis 2014) war Kugler Ortssprecher von Nassen­beuren und vermittelte zwischen Ortsteil und Kreisstadt. „Er hat eine Art Scharnierfunktion eingenommen. Dieses Scharnier lief – wie jeder weiß, der Herbert Kugler kennt – natürlich wie geschmiert“, lobte Zweiter Bürgermeister Roland Ahne, der die Laudatio für den erkrankten Dr. Stephan Winter hielt. Übrigens: Auch Ahnes Posten als Rathaus-Vize hatte Kugler eine Amtsperiode lang inne, ehe er sich 2014 aus der Politik zurückzog. Und auch sein Stadtratsmandat, das er ab 2000 bekleidete, legte er ab. Ahnes Zeugnis: Im Stadtrat habe sich Kugler „in alle Themenbereiche gewissenhaft eingearbeitet“ und galt „als äußerst kompetentes Mitglied“ – auch über die Fraktionen hinweg, so der Laudator.

Auch Sportler kennen den Namen Kugler bestens, ganz besonders verbunden ist er mit dem TC Nassenbeuren. Kugler selbst erinnerte an den 1. Juni 1979, die Geburtsstunde des Tennisclubs. Dem lockeren Aufruf „Wer Tennis spielen will, kann gerne im Schützenheim vorbeischauen“ folgten sage und schreibe 66 Interessenten, die an jenem Tag mit Schläger und Sportschuhen in Nassenbeuren auf der Matte standen. 33 wurden prompt Mitglied. Kugler war nicht nur Initiator, sondern wurde auch erster Vorsitzender des Clubs – und das sollte vier Jahrzehnte (bis 2019) so bleiben. Noch heute den Vorsitz hat Kugler bei der „Schlaraffia in Frundsbergs Mauern e.V.“ – einer weltweiten Vereinigung, deren Mitglieder sich der Pflege der Freundschaft und des kunstvollen Humors hingeben, indem man sich geistreiche Wortgefechte liefert. „Freundschaft, Kunst und Humor, mehr brauchst du nicht“, kommentierte Kugler im Anschluss an die Laudatio.

Herbert Kugler (Mitte) mit den beiden Bürgermeister-Stellvertretern Roland Peter (links) und Roland Ahne (rechts). © Tobisch

Und apropos Kunst: Auch dieser ist der Nassenbeurer sehr zugewandt. In den 90er Jahren galt er als einer der bekanntesten Hobby-Keramiker in Bayern, gab Kurse und investierte viel Zeit und Herzblut in den Töpfermarkt im Hof der Mindelburg, der einst sogar 20.000 Besucher binnen zwei Tagen anlockte. „Keramik und Kunst war meine Liebe“, so Kugler.

In Mindelheim kannte man den „Töpfer von Nassenbeuren“, wie Kugler genannt wurde, aber vielmehr noch unter einem anderen Namen: Georg von Frundsberg. „Diese Rolle hast Du mit Haut und Haaren und manchem Kilo Eisen ausgefüllt. Du hast Dich im sprichwörtlichen Sinn hinein gekniet und unermüdlich recherchiert, um diese historische Figur so historisch korrekt wie möglich darzustellen“, betonte Ahne. Als „Botschafter der Stadt“ habe Kugler das Frundsbergfest bekannt gemacht und der Stadt damit „einen unschätzbaren Dienst erwiesen“. Wohl nicht nur in diesem Zusammenhang sprach der Geehrte auch seiner Frau Elke alias Anna von Lodron, die ihm den Rücken immer freigehalten habe, seinen Dank aus.

Neben dem Ehrenring verlieh die Stadt am Mittwochabend auch Verdienstmedaillen in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales und Ehrenamt. Ein eigener Bericht dazu folgt.

Die Stadtkapelle Mindelheim verlieh der Ehrungsveranstaltung einen würdevollen, musikalischen Rahmen. © Tobisch