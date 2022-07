Herkomer-Rallye macht Station im Unterallgäu

Eine Oldtimerrallye der besonderen Art

Von Marco Tobisch schließen

Unterallgäu – Am kommenden Freitag, 8. Juli, macht die berühmte „Herkomer-Konkurrenz“ Halt in Mindelheim. Auch an anderen Orten im Landkreis sind die historischen Automobile aus der Zeit vor 1930 dann zu sehen. 1997 wurde die älteste Tourenwagen-Rallye der Welt in Landsberg neu aufgelegt, vom 7. bis 10. Juli feiert sie ihr 25-jähriges Jubiläum.

Die alterwürdigen Fahrzeuge, die hier auf die Strecke gehen, lassen die Geschichte des Automobils lebendig werden. Rund 60 Teilnehmer haben sich angemeldet. Nachdem die Herkomer-Konkurrenz zuletzt coronabedingt zweimal verschoben werden musste, freuen sich alle Beteiligten nun umso mehr, dass sie gerade im Jubiläumsjahr wieder stattfinden kann.



Was die Herkomer-Konkurrenz so besonders macht, ist das Alter der Fahrzeuge. Keines darf jünger sein als Baujahr 1930. Sogar aus der ältesten vom Oldtimer-Weltverband FIVA definierten Fahrzeugklasse A (Baujahr bis 1904) sind vier Teilnehmer angemeldet, darunter ein De ­Dion Bouton von 1902 mit acht PS und einer Spitzengeschwindigkeit von 27 km/h sowie ein aus den USA stammendes Oldsmobile (ebenfalls Baujahr 1902) mit fünf PS.



Bei der Vino Miglia in Mindelheim präsentierten sich jüngst 75 Oldtimer Bei der Vino Miglia in Mindelheim präsentierten sich jüngst 75 Oldtimer

Erstmals haben die Fahrer heuer die Wahl zwischen vier Strecken – zwei längeren und zwei kürzeren. Denn gerade für die ältesten unter den Fahrzeugen wären 140 Kilometer Rundkurs nicht zu bewältigen. Die Routen führen ins Allgäu Richtung Buchloe-Marktoberdorf, bzw. ins Schwäbische, Richtung Mindelheim und Türk­heim aber auch in den Ammersee-Raum/Oberlandraum durch die Ortschaften Inning, Herrsching und Raisting. Unterwegs werden Wertungsprüfungen – praktische Aufgaben, Schätzfragen und ähnliches – absolviert. Bei der Herkomer-Konkurrenz geht´s nicht ums Tempo. Sieger ist, wer mit seinem Fahrzeug aus eigener Kraft die Ziellinie überfährt und bei den Wertungsprüfungen die meisten Punkte gesammelt hat.

Wo die Fahrzeuge am Freitag im Unterallgäu zu sehen sind: In den Landkreis rollen die Oldtimer bei Dirlewang, Apfeltrach und Gernstall gegen 10.45 Uhr. Um 11 Uhr finden auf dem Mindelheimer Marienplatz Wertungsprüfungen und eine Präsentation statt, anschließend folgt ein Mittagsaufenthalt auf der Mindelburg mit Burgführungen. Weiter geht´s um 13.45 Uhr.

Der weitere Streckenverlauf dann im Landkreis: Oberkammlach/Unterkammlach/Westernach/Nassenbeuren (13.55 Uhr), Mattsies/Rammingen (14.18 Uhr), Türkheim (14.35 Uhr) und Amberg (14.42 Uhr).

Abschluss am Samstag in Landsberg

Den traditionellen Höhepunkt und Abschluss der Rallye bildet die Präsentation der Fahrzeuge auf dem Landsberger Hauptplatz mit voraussichtlich vielen Zuschauern (Samstag, 9. Juli, 14 bis 16 Uhr).

Mehr Infos zum Programm, den Ausfahrtszeiten- und Strecken finden Sie hier.