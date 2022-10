„Tiere sind Privatpatienten“

Höhere Tierarzt-Kosten: Mindelheimer Tierärztin spricht über die neue Gebührenordnung für Tierärzte (GOT)

Von: Melanie Springer-Restle

Die Mindelheimer Tierärztin Nathalie Theele erklärte dem Wochen KURIER, warum die neue Gebührenordnung für Tierärzte längst überfällig war und was sich für Kleintierbesitzer ändert. © Theele

Mindelheim – Am 22. November wird die neue Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) in Kraft treten. Für Tierbesitzer heißt das, dass sie künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Nicht, weil sich die Tierärzte unmoralisch bereichern möchten, sondern weil der Komplexität des Berufs mit der neuen GOT Rechnung getragen werden soll. Die Kunden müssen mit mindestens 20 Prozent höheren Kosten für die Behandlung ihrer Tiere rechnen.

Seit circa drei Jahren betreibt Nathalie Theele nun ihre Praxis in der Bahnhofstraße in Mindelheim. Dort behandelt sie ausschließlich Kleintiere. Ein kleiner Exkurs: Als Kleintiere werden alle Tiere bezeichnet, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden. Lebensmittel liefernde Tiere werden – unabhängig von ihrer Körpergröße – als Großtiere klassifiziert. Zu Nathalie Theeles Stammkunden gehören also Hunde und Katzen sowie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Rennmäuse, Diegos (Degu), Chinchillas und Ratten.

Seit Absolvierung ihres Staatsexamens hat die 32-Jährige viel erlebt und obwohl sie erst sieben Jahre als Tierärztin arbeitet, sieht sie eine klare Tendenz: Die Behandlung ihrer Patienten wird zunehmend komplexer, weil Haustiere bei Menschen einen höheren Stellenwert haben als noch vor zwei Jahrzehnten. Mittlerweile gibt es auch für tierische Patienten eine Reihe an Fachärzten, wie etwa Onkologen (Geschwulstkrankheiten) oder Dermatologen (Hautprobleme). „Es gibt Tierärzte, die machen nur Zähne“, berichtet Theele und erzählt von Hunden, die aufgrund eines Fehlbisses eine Zahnspange tragen müssen.

Medizinische Versorgung der Tiere in Gefahr

Die alte Gebührenordnung habe weder diese Differenzierung im Blick gehabt noch die Inflation, was zur Folge hatte, dass das Umsatzniveau in Tierarztpraxen von Jahr zu Jahr sank. Schlechte Gehälter, fehlender Nachwuchs und überarbeitete Angestellte waren eher die Norm als die Ausnahme. Immer weniger Kliniken bieten einen Notdienst an und die tierärztliche Versorgung der Haustiere sei ernsthaft in Gefahr, so Theele.

In dem neuen Leistungskatalog gibt es künftig 1.003 Posten, aus denen Tierärzte ihre Rechnung zusammenstellen können. Während beispielsweise der Posten „Allgemeine Untersuchung“ bei Hunden (einfacher Satz) nach der alten GOT mit 13,47 Euro abgegolten wurde, werden künftig 23,62 Euro veranschlagt.



Für Theele und ihre Kollegen ist die neue Gebührenordnung längst überfällig, allerdings hat die junge Tierärztin ein wenig Sorge vor der Reaktion der Tierbesitzer. Es komme hin und wieder vor, dass jemand nicht in der Lage ist, die Rechnung für sein Haustier zu bezahlen, berichtet Theele. Früher seien Tierärzte oft in Vorleistung gegangen oder auf den Kosten sitzen geblieben. Mittlerweile wird fast überall sofort abgerechnet. „Wir erleben oft Dramen, wenn die Leute die Behandlung nicht bezahlen können.“ Es kam auch schon vor, dass Theele einem Tierbesitzer vermitteln musste, dass die Abgabe eines Tiers ins Tierheim besser ist, als das Tier unbehandelt zu lassen oder gar einzuschläfern. In den meisten Fällen sei es den Haltern aber irgendwie gelungen, das Geld für die nötige Behandlung aufzubringen. Verantwortungsbewusste Tierbesitzer sollten in der Lage sein, eine notwendige Behandlung für ihr Tier zu bezahlen.

„Tiere sind Privatpatienten“

Da es immer zu akuten Erkrankungen kommen kann, die man finanziell nicht eingeplant hat, mache es Sinn, so Theeles Empfehlung, sich entweder eine entsprechende Reserve – am besten über mehrere Tausend Euro – zurückzulegen oder eine Tierkrankenversicherung abzuschließen. Hier seien oft auch Prophylaxe-Leistungen inkludiert. Vorstrecken muss der Besitzer die Kosten allerdings trotzdem. „Tiere sind Privatpatienten“, fasst Theele zusammen.



Theeles Praxis bietet ein breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten an: Röntgen, Ultraschall, Weichteil-OPs und Kaiserschnitte gehören zum Berufsalltag. „Kein Humanmediziner ist so breit aufgestellt wie ein Tierarzt“, bemerkt Theele, die ihren Beruf mit Leib und Seele ausübt. „Es ist ein sehr emotionaler Beruf, weil die Tiere für die Menschen vollwertige Familienmitglieder sind.“



Seelsorge für Tierbesitzer berechne Theele gar nicht und das, obwohl viele Kunden das Bedürfnis haben, über ihre Sorgen zu sprechen. Und freilich nehme man das ein oder andere Schicksal auch nach dem Feierabend gedanklich mit nach Hause. Doch dies ist wohl normal, wenn der Beruf auch Berufung ist.