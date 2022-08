Hospizverein St. Elisabeth bekam ein besonderes Mobil von der Genobank Unterallgäu geschenkt

Dieses Auto spendete die Genossenschaftsbank Unterallgäu eG jüngst dem St. Elisabeth Hospizverein Memmingen-Unterallgäu. Auf dem Foto zu sehen sind von links der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaftsbank Unterallgäu eG Anton Jall, Bereichsleiter Vorstandsstab Volker Leinich, Vorstand St. Elisabeth Hospizverein Memmingen Unterallgäu e.V. Karl-Peter Neudegger und Mitarbeiter Johannes Wegmann. © Leinich

Unterallgäu - Hospizarbeit ist ein wertvoller Bestandteil des Gemeinwohls auch in unserer Region. Sich

tagtäglich für sterbenskranke Mitmenschen einzusetzen, sie zu pflegen und für sie da zu sein, verdient Lob und allerhöchsten Respekt. Beides tat die Genobank Unterallgäu eG mit ihrer Spende der besonderen Art jüngst kund.

Am vergangenen Donnerstag überreichte die Genossenschaftsbank Unterallgäu eG dem Sankt Elisabeth Hospizverein Memmingen-Unterallgäu e.V. ein VRmobil.

„Mit diesem VRmobil verdeutlicht die Genossenschaftsbank Unterallgäu eG nicht nur ihre Verbundenheit gegenüber ihren Kunden und der Region, sondern honoriert auch das Engagement derer, die Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleiten und Angehörigen Beistand in dieser schweren Zeit leisten“, so Vorstandsvorsitzender der Genossenschaftsbank Anton Jall.

Die Spendenempfänger werden von den Volks- und Raiffeisenbanken in Bayern gezielt regional ausgewählt, damit garantiert wird, dass die Hilfe genau dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

wk