Hotel- und Tourismusmanagement: 15 Absolventen aus Bad Wörishofen starten berufliche Reise

Teilen

Unter anderem Schulleiter Gottfried Göppel (links), Bürgermeister Stefan Welzel (mittlere Reihe, v. rechts), Schul-Außenstellenleiterin Ute Mangrich und Landrat Alex Eder (hinten rechts) verabschiedeten die 15 Absolventen der Berufsschule. © Schorer

Bad Wörishofen – Auch den Bad Wörishofer Berufsschülern für Hotel- und Tourismusmanagement haben die letzten drei Jahre viel Flexibilität und Eigeninitiative abverlangt. Dennoch konnten sich 12 der 15 Schüler neben dem erworbenen Beruf „Staatlich geprüfte*r Assistent*in für Hotel- und Tourismusmanagement“ über das ebenfalls verliehene Zeugnis der Allgemeinen Fachhochschulreife freuen.

In den Grußworten der geladenen Ehrengäste spiegelte sich die Anerkennung über die besondere Leistung der Klasse wider. Landrat Alex Eder betonte die herausragende Bedeutung des Tourismus für das Allgäu und zeigte sich erfreut über die neuen qualifizierten Fachkräfte. Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel schloss sich den Glückwünschen an.



Auch der Schulleiter der Berufsschule Mindelheim, Gottfried Göppel, betonte in seiner Festrede mit einem Zitat von Albert Einstein, dass Persönlichkeiten durch Arbeit und eigene Leistung geformt werden und würdigte die besondere Anstrengung der Absolventen. In fast 20 unterschiedliche Unterrichtsfächer, die das breite und vielfältige Spektrum der Ausbildung widerspiegeln, von kaufmännischen Inhalten über Sprachen bis hin zu Marketing und Veranstaltungsorganisation, durften sich die Hotel- und Tourismus­assistenten in den vergangenen drei Schuljahren einarbeiten. Mit dieser Ausbildung sind die Absolventen gerüstet für viele weitere Berufswege – und das nicht nur im Allgäu, sondern in der ganzen Welt.



Die möglichen weiteren Wege zeigten die beiden Klassensprecher, Niklas Hospach und Leonie Matuschak, in einer amüsant bebilderten Präsentation auf. Sie nahmen die anwesenden Gäste mit auf eine Zeitreise, die die unterschiedlichsten Werdegänge der Mitschüler in den nächsten 20 Jahren darstellte. Anschließend dankten sie den Lehrkräften und der Schulleitung für die Unterstützung in den letzten drei Jahren.



Die Außenstellenleitung Ute Mangrich, Schulleiter Gottfried Göppel sowie die Lehrkräfte Sandra Bäurle und Gudrun Ulbrich-Trautwein würdigten anschließend die Leistungen: Für die beste Fachabiturnote wurde Lisa Knöbl aus Aitrang (Ostallgäu) geehrt, über die Ehrung für den besten beruflichen Abschluss konnte sich Jennifer Müller aus Weil (Landkreis Landsberg) freuen. Für eine schwungvolle musikalische Umrahmung sorgte das neu gegründete Trio „Sponit3“ aus Kaufbeuren.