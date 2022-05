Liefert das Wertachtal Bayerns neuen „Energiekompass“?

Von: Marco Tobisch

Bei der Scheckübergabe in Mindelheim (v. links): Peter Kneipp (Bürgermeister Amberg), Landrat Alex Eder, MdL Bernhard Pohl, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Dr. Anna Gruber (Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft), Dr. Reinhold Bäßler (Naturenergie Buchloe GmbH), Robert Pöschl (Bürgermeister Buchloe), Philipp Helmgens (Duschl Ingenieure) und Dr. Roland Damm (WV Energie AG). © Tobisch

Mindelheim/Amberg – Die Abhängigkeit Deutschlands von fossilen Energieträgern ist bekannt, seit dem 24. Februar – dem Kriegsbeginn in der Ukraine – wird sie auch im Geldbeutel jedes Bürgers auf schmerzvolle Weise spürbar. Im Bereich der erneuerbaren Energien sprießen derweil neue Projekte in der Region aus dem Boden: Ein echtes Vorzeigeprojekt – nicht nur fürs Allgäu, sondern für ganz Bayern – dürfte in den nächsten Jahren das „Energieprojekt Wertachtal-Buchloe“ werden. Für die Machbarkeitsstudie zum Projekt hat der Freistaat vergangene Woche eine Fördersumme von 47.800 Euro bekanntgegeben. Den symbolischen Scheck überreichte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in Mindelheim.

Worum es im Projekt geht? Die Naturenergie Buchloe GmbH, gegründet 2017 in Buchloe und seit 2020 ansässig in Mindelheim, will gemeinsam mit einem Firmennetzwerk die Erzeugung regenerativer Energien voranbringen und dabei verschiedene Erzeugungsanlagen miteinander vernetzen.



Wie Dr. Reinhold Bäßler, Geschäftsführer der Naturenergie Buchloe GmbH und Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Unterallgäuer Kreistag, vergangene Woche erklärte, wolle man mit dem Projekt in erster Linie einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten – und das rund um die Uhr. So soll letzten Endes der Energiepreis für Verbraucher kalkulierbar bleiben und auch die Wertschöpfung direkt in einer Region gehalten werden – ausgehend vom Wertachtal und Buchloe, aber projizierbar auch auf andere Regionen. Durch die Vernetzung der einzelnen „Bausteine“ und die Speicherung der Energie wollen die Projektverantwortlichen eine Art „Energieschaukel“ installieren, mit der die Erzeugungsanlagen – Bäßler nannte hier Photovoltaik, Windkraft und Biomethan – optimal genutzt werden können. So sollen durch die geschickte Kombination von PV-Anlagen, Windrädern und Biogasanlagen mit entsprechenden Speichertechnologien rund 40.000 Haushalte mit Energie versorgt werden können.



Bis es an die Umsetzung geht, arbeiten die Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft (FfE) aus München und Duschl Ingenieure aus Rosenheim noch eine Machbarkeitsstudie aus. Diese untersucht beispielsweise, welche Bausteine des Energieprojektes in welcher Reihenfolge sinnvoll umzusetzen sind. Im Herbst sollen die Ergebnisse zur Studie vorliegen, sagte Bäßler.



Für „vorbildhaftes Engagement“ wurden die Beteiligten des Energieprojektes von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ausdrücklich gelobt. Er erklärte in Mindelheim: „Ganzheitliche Energie-Konzepte mit Wind, Wasser, Solar und Speichern müssen aufeinander abgestimmt sein. Die Studie soll auch ein Werkzeugkasten für künftige Projekte sein und Aspekte wie Wirtschaftlichkeit, die Projekt­umsetzung von Bau bis Inbetriebnahme bis hin zur Betriebs­phase mit Stromproduktion untersuchen.“ Der Minister betonte auch den Vorbildcharakter in Sachen „regionale und klimaschonende Energieversorgung“ für andere Regionen Bayerns: Die Studie solle nämlich als Fundament für regionale Energiekonzepte und kommunale Energienutzungspläne fungieren, erklärte Aiwanger. „Das Ziel ist es, eine regionale Energieversorgung aus erneuerbaren Energien und die Erzeugung von Wasserstoff nach vorne zu bringen. So soll die Studie auch Rahmenbedingungen für eine Wasserstoffinfrastruktur analysieren, die bei künftigen Projekten in Bayern als eine Art Energiekompass dienen kann.“



Ferner bedauerte Aiwanger, dass in Bayern das Potenzial bei der Biomasse noch nicht ausgeschöpft werde – nur 20 Prozent der Gülle werde für Biogasanlagen genutzt. Und auch Wind­räder im Freistaat will der Wirtschaftsminister weiter vorantreiben, unter anderem durch die Lockerung der 10H-Regel. Auch Landräte und Bürgermeister wolle er mit ins Boot holen, so Aiwanger.



Bernhard Pohl, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler aus Kaufbeuren, ließ kurz Revue passieren, wie schwer es gewesen war, an Fördergelder für das Projekt zu kommen. Gemeinsam mit Hubert Aiwanger habe er sich dafür stark gemacht, sagte Pohl – nachdem Bäßler ihm das Projekt bereits vor drei Jahren vorgestellt hatte. Dem Geschäftsführer der Naturenergie Buchloe ­GmbH sagte Pohl nun: „Ihr werdet noch einen langen Atem brauchen.“ Denn die Machbarkeitsstudie sei nur der Startschuss.



Diese wird engmaschig betreut von der Forschungsgesellschaft von Energiewirtschaft. Geschäftsführerin Dr. Anna Gruber freute sich, dass es von der Energiesystemmodellierung nun endlich an die Umsetzung gehe. „Wir müssen die Energiewende in die Köpfe bekommen“, forderte Gruber.



Neben Aiwanger, Pohl und Gruber waren letzte Woche zahlreiche weitere (beteiligte) Ehrengäste nach Mindelheim gekommen, darunter Landrat Alex Eder sowie die Bürgermeister ­Robert Pöschl (Buchloe) und ­Peter Kneipp (Amberg). Auch Vertreter der am Projekt-Netzwerk beteiligten Firmen waren vor Ort, unter ihnen die WV Energie AG (Bad Vilbel), Vion Beef (Buchloe) und die Futtertrocknung Ketterschwang.

