Neutrale Beratung bei Berufsorientierung

IHK Schwaben bietet neutrale Berufsberatung für Ausbildungssuchende

Teilen

Expertenteam der IHK-Berufsorientierung hilft jungen, unentschlossenen Menschen, die richtige Lehrstelle zu finden. © Panthermedia

Unterallgäu – Am 1. September startet das neue Ausbildungsjahr in den IHK-Ausbildungsbetrieben der Region. Das Angebot ist so groß wie nie. Die bayerisch-schwäbischen Unternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen bieten den perfekten Start in den Job.

„Wer heute eine berufliche Ausbildung beginnt, findet offene Türen, moderne Berufsbilder und attraktive Karrierewege vor“, motiviert Wolfgang Haschner, Leiter des Geschäftsbereichs Berufliche Bildung bei der IHK Schwaben, die Absolventinnen und Absolventen der Schulabgangsklassen. „Jede Bewerbung kann in weniger als zehn Wochen zu einem wohnortnahen Ausbildungsplatz führen.“

Über 4.600 Ausbildungsbetriebe zählt die IHK Schwaben derzeit in der Region. Von den Alpen bis zur Donau, von der Grenze zu Baden-Württemberg bis hin ins Wittelsbacher Land können Ausbildungsinteressierte zwischen 140 Berufen wählen. Viele Ausbildungsberufe wurden in den letzten Jahren weiterentwickelt, beispielsweise in der Metall- und Elektroindustrie oder im Reise- und Gastgewerbe. Hinzu kommen neue Berufe und Fachrichtungen, unter anderem in den Bereichen E-Commerce oder IT.



Auf ihk-lehrstellenboerse.de finden sich aktuell annähernd 2.000 offene Ausbildungsplätze in Bayerisch-Schwaben – quer über alle Branchen und Regionen hinweg. „Im Vergleich zum Vorjahr ist das Angebot noch weitergewachsen. Weder die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise noch des Kriegs in der Ukraine haben die Ausbildungsbereitschaft der heimischen Wirtschaft abgeschwächt“, ordnet Haschner die Zahlen ein. Auch zeigt die Zahl der noch unbesetzten Ausbildungsplätze, dass das Angebot in allen 14 bayerisch-schwäbischen Landkreisen und kreisfreien Städten groß ist. Der IHK-Experte daher: „Der Weg zum Ausbildungsplatz ist kurz.“



Neutrale Beratung bei Berufsorientierung

Wo finde ich in wenigen Wochen den passenden Ausbildungsplatz? Wer kann mir bei der Suche helfen? Wie sieht eine erfolgversprechende Bewerbung aus? Diese und viele weitere Fragen beantwortet das Expertenteam der IHK-Berufsorientierung. Digital, über ihk.de/schwaben oder auch telefonisch über die Ausbildungshotline unter Tel. 0821/3162-100 gibt es die Möglichkeit, gezielte Fragen zu stellen und sich Input und Motivation zu holen. Haschner: „Unser Beratungsteam steht nicht nur jungen Menschen, sondern auch interessierten Eltern mit Rat und Tat zu Seite. Denn oftmals sind die Mütter und Väter die wichtigsten Berufsberater ihrer Kinder.“

Haschner abschließend: „Die Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Der entscheidende Wettbewerbsvorteil der bayerisch-schwäbischen Unternehmen sind ihre Fachkräfte. Lehrstellen dürfen daher nicht zu leeren Stellen werden, der Einstieg in den Job nicht zum krisenbedingten Verschiebebahnhof.



Daher lautet unser Appell an die jungen Menschen: „Starten Sie jetzt mit einer beruflichen Ausbildung in den Job.“

wk