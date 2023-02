Ein Rechenbeispiel

Im Bad Wörishofer Stadtrat wurde kontrovers über die Grundsteuer diskutiert

Von: Oliver Sommer

Auch die Stadt Bad Wörishofen beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Grundsteuer bzw. Hebesatz. Die Meinungen gehen hier auseinander. © AndreyPopov/Panthermedia

Bad Wörishofen – Die jüngste Stadtratssitzung war eine denkwürdige. Auf der Tagesordnung standen Punkte, die die Bürger teuer zu stehen kommen könnten, wie die Anhebung der Kindergartenbeiträge für Kitas, vor allem aber die Anpassung der Steuerhebesätze für Grundstücke, kurz Grundsteuer.

Die Diskussion darüber und insbesondere die damit verbundene Ungewissheit bei der Neuordnung der Grundsteuer generell, entzweite den Stadtrat. Und nicht nur, dass man nicht über Einnahmen und Ausgaben diskutieren will. Auch die Einstellung des einen oder anderen Stadtrates ließ aufhorchen.



Seit knapp zwei Jahrzehnten verlangt die Stadt Bad Wörishofen 330 Prozent Grundsteuer, sowohl für unbebaute Grundstücke, also vor allem landwirtschaftliche, als auch für mit Wohn- oder Industriegebäuden bebaute. Nach einer fast 60 Jahre alten Formel wird aus einem festgesetzten Wert mal Hebesatz die Grundsteuer berechnet, die der Eigentümer zu entrichten hat. Nun sind die Deutschen aufgerufen, ihre Grundstücke dem Staat zu melden. Das Finanzamt will ab 2025 neue Grundsteuern erheben, auf der Basis der neuen Zahlen, wie es das Bundesverfassungsgericht fordert.



Das erklärte die Grundsteuer in ihrer jetzigen Form für verfassungswidrig, weil sie zu Ungleichbehandlungen führe. 2025 dann sollen neue, gerechtere Bescheide ausgestellt werden. Allerdings dürfen die Kommunen nicht mehr Einnahmen erzielen, weshalb viele Kommunen bereits jetzt ihre Hebesätze erhöhen, was zumindest bis 2027 dann nicht mehr möglich ist.



Patrick Marxer von der Wörishofer Kämmerei hatte für die Stadträte einmal errechnet, um wie viele Prozentpunkte man die Hebesätze erhöhen müsste, damit sie gemäß der wirtschaftlichen Entwicklung, quasi inflationsbereinigt seien. Dafür seien 100 Punkte nötig, so Marxer, müsste man also die Hebesätze auf 430 von Hundert erhöhen.





Ein Rechenbeispiel

Am Beispiel eines Hauses stiege die Steuer um etwa 40 bis 50 Euro pro Jahr, je nach Ausgangslage. Ein Beitrag, so die Grünen Stadträtin Paola Rauscher, den man gerne bereit sei, zu zahlen angesichts des Glückes, das man mit einem Häuschen in Bad Wörishofen habe. Um die Landwirtschaft nicht „zu sehr“ zu schröpfen, wollte man den Hebesatz A auf nur 380 v.H. Erhöhen, womit sich Mehreinnahmen in Höhe von rund 900.000 Euro generieren ließen.



Der Tatsache, dass es im Zuge der Grundsteuerreform für den einen Grundstückseigner günstiger, für den anderen aber deutlich teurer werden könnte, war und ist man sich allenthalben bewusst. Wie sehr der Bürger „belastet“ wird, hatte Marxer, soweit möglich, berechnet.



Keine Transparenz für Mehrbelastung

Dabei missfiel dem einen oder anderen Rat unter anderem, dass man nicht sagen könne, wie groß die zusätzliche Mehrbelastung durch die neuen Bescheide werden könnte. Und Christoph Hienle (FW) merkte an, dass die ersten, mittlerweile bereits verschickte Bescheide im Schnitt um die 20 bis 30 Prozent höher liegen als die bisherigen. Auch die Mitglieder der Fraktion „Generation Fortschritt“, die kritisierten, dass man immer nur die Beiträge anpasse und erhöhe, folglich den Bürger schröpfe, ohne zu fragen, wie dieser das finanzieren solle. Damit reagierten sie auf Aussagen der Grünen Stadträtin Doris Hofer, die den Einnahmen auch die Ausgaben, etwa für Kindergärten und andere Einrichtungen gegenüberstellen wollte - die Verwendung der Grundsteuer ist nicht zweckgebunden, unter anderem werden damit defizitäre Leistungen finanziert.



Klausurtagung gewünscht

Auch der Finanzreferent Konrad Hölzle hatte, wie auch weitere Räte gefordert, man solle sich in einer Klausur zusammensetzen und die Zahlen nochmals diskutieren; dabei ging Hölzle so weit, nicht nur die Höhe der Einnahmen auf den Prüfstand stellen zu wollen, sondern auch die Ausgaben. Nur wenn man deren Höhe kenne, wisse man, wie hoch der Finanzbedarf sei.



Dabei klang auch an, dass weitere Hebesätze, etwa der Gewerbesteuerhebesatz, ebenfalls zur Disposition gestellt werden könnten. Als Sprecherin für die ÖDP, die SPD und ihrer eigenen Partei, die Grünen, signalisierte Doris Hofer Zustimmung zur geplanten Anhebung. Dabei machte sie keinen Hehl aus ihrer Ansicht: „Jeder, der ein Grundstück besitzt, entzieht es der Allgemeinheit“.



Auch Daniel Pflügl drängte die Stadträte, doch endlich abzustimmen, wobei er weitere Vorschläge einforderte. Schließlich unterlagen die Befürworter radikaler Anhebungen, nicht zuletzt auch, weil sich Bürgermeister Stefan Welzel vorsichtig bis pessimistisch zu den möglichen Belastungen für die Bürger geäußert hatte.



Wörtlich meinte Michaela Bahle-Schmidt, dass man nicht wisse, was 2025 passieren werde, womit sie auf die dann neuen Messwerte der Finanzämter anspielte. Auch Paul Gruschka hatte angemerkt, dass die Anhebung über Mieterhöhungen schließlich auch beim kleinen Mieter durchschlagen könnten.



Schluss endlich stimmt eine klare Mehrheit von 15 Stadträten gegen eine derzeitige Hebesatzerhöhung. Lediglich sieben Stadträte, vor allem Vertreter der SPD, der Grünen und der ÖDP waren dafür.

