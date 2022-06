Mindelheim: Kein „Mittsommernachtsfest“, aber dafür ein zünftiges „Stadtgrabenfest“

Von: Marco Tobisch

Bernhard Preschl (v. rechts) und Caro Blum, Zunftmeister und Vizezunftmeisterin des Durahaufa Mindlhoim, freuen sich schon auf das Mindelheimer Stadtgrabenfest. © Tobisch

Mindelheim – Am Samstag, 11. Juni, wird im Mindelheimer Stadtgraben wieder gefeiert – allerdings nicht das beliebte Mittsommernachtsfest, sondern ein etwas kleiner dimensioniertes „Stadtgrabenfest“. Was es damit auf sich hat und warum das Mittsommernachtsfest erst im nächsten Jahr wieder gefeiert wird, haben Bernhard Preschl und Caro Blum, Zunftmeister und Vizezunftmeisterin des Durahaufa Mindlhoim, im Gespräch mit dem Wochen KURIER erklärt.

Schon einige Monate laufen die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten im Stadtgraben. Als der Durahaufa im Februar die Entscheidung treffen musste, ob man 2022 endlich wieder ein Mittsommernachtsfest feiern könne, war Corona leider noch längst nicht vom Tisch. Und um keine erneute Festabsage (nach 2019 wegen Wetter und 2020/2021 wegen Corona) riskieren zu müssen, planten die Verantwortlichen ein Fest in etwas kleineren Dimensionen. „Die Menschen sind heiß drauf, dass wieder etwas stattfindet. Lieber bieten wir ihnen heuer etwas Kleineres, und dann freuen sich die Leute umso mehr, wenn es nächstes Jahr wieder ein großes Mittsommernachtsfest gibt“, sagt Bernhard Preschl. Das Mittsommernachtsfest gibt es seit 1999. Caro Blum spricht dabei von „unserem Baby, das über die Jahre gewachsen ist“.

Apfeltracher und Gix sorgen für die Musik

Doch sehen lassen kann sich das Programm auch beim Stadtgrabenfest allemal: Beginn ist um 17 Uhr und bereits eine halbe Stunde später legt der Musikverein Apfeltrach los. Zu späterer Stunde sorgt außerdem Musiker Gix Steber für Stimmung.



Doch was die Veranstaltung vom Mittsommernachtsfest deutlich unterscheidet: Wo sonst eine große Bar steht und getanzt wird, finden die Besucher heuer einen großen bayerischen Biergarten vor. Unter anderem gibt es dann Wurstsalat, Pommes und Bier – und als voraussichtlich große Besonderheit: einen bayerischen Döner. Aussehen soll er wie ein normaler Döner, nur befindet sich darin kein Dönerfleisch, sondern angebratener Leberkäs. „Wir sind mal gespannt, wie viele Besucher wagemutig sind und ihn probieren“, sagt Preschl. Für 1.200 Leute wird vor Ort bestuhlt sein.



Auch in diesem Jahr kann sich der Durahaufa übrigens auf eine große Schar an Helfern verlassen – etwa 60 an der Zahl werden es sein, sagt Caro Blum. Auch die Mindelonia werde wieder tatkräftig unterstützen.



Stoßgebete gen Himmel schicken die Verantwortlichen insbesondere für gutes Wetter. Denn nur wenn die Voraussage am Mittwoch – dann wird die finale Entscheidung getroffen – gut ist, findet das Stadtgrabenfest statt. Die Entscheidung fällt also erst nach Redaktionsschluss des Wochen KURIER. Sollte es zu einer Festabsage kommen, ist das tagesaktuell auf unserer Homepage zu erfahren.

Der Durahaufa jedenfalls ist optimistisch und freut sich darauf, endlich wieder im Stadtgraben zu feiern – dann zwar nicht im gewohnten Flair des Mittsommernachtsfestes, aber dafür umso zünftiger im Biergarten.