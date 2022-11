Im „Movember“ angekommen: Türkheimer Schnurrbärte am Wochenende doppelt gefordert

Von: Marco Tobisch

Schnurrbärte für die Männergesundheit: Auch heuer nimmt der ESV Türkheim an der „Movember“-Aktion teil. © ESVT

Türkheim - Auch in diesem Jahr lassen sich Spieler der ESV Türkheim Celtics einen Schnurrbart stehen. Dahinter steckt ein wohltätiger Zweck, nämlich ein Engagement für die Gesundheit von Männern. Am kommenden Wochenende sind Türkheims Schnurrbärte gleich doppelt auf dem Eis zu sehen - am Freitag in Kempten und am Sonntag beim Heimspiel gegen Ravensburg.

Mit den Bärten wolle man auf die „Movember Foundation“ aufmerksam machen - eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich für die Gesundheit von Männern einsetzt, erklärt der ESVT. Seit dem Jahr 2003 hat „Movember“ mehr als 1.250 Projekte zur Männergesundheit auf der ganzen Welt finanziert. Schwerpunkte der Organisation liegen in der Krebsforschung (u.a. Hoden- und Prostatakrebs) und Selbstmordprävention. Ihr Ziel: Bis zum Jahr 2030 die Zahl der Männer, die vorzeitig sterben, um 25 Prozent zu reduzieren.

Auch auf dem Türkheimer Eis sind deshalb den ganzen November lang Schnurrbärte zu sehen. Bereits am heutigen Freitagabend reist die Truppe von Coach Michi Fischer und Co-Trainer Felix Furtner nach Kempten ins Oberallgäu. Dort trifft man um 19.30 Uhr auf die 1b Mannschaft der Sharks., die einen eher durchwachsenen Saisonstart hinter sich hat: Aus fünf Spielen konnten bisher drei Punkte geholt werden. Ziel der Celtics heute Abend: drei Punkte mit ins Unterallgäu zu bringen.

Aufstiegsaspirant kommt nach Türkheim

Am Sonntag kommt es um 16.30 Uhr zum Heimspiel gegen Liganeuling und Meisterschaftskandidat EV Ravensburg. Bisher waren die Baden-Württemberger in der Regionalliga Südwest im bayerischen Nachbarbundesland aktiv. Wegen immenser Fahrtwege zu Auswärtsspielen wurde den Ravensburgern der Wunsch gewährt, in den bayerischen Spielbetrieb zu wechseln. Die Kehrseite aber: Wegen des Wechsels müssen die Oberschwaben nun in Bayerns niedrigster Spielklasse, der Bezirksliga, an den Start gehen. Beim klar formulierten Ziel „Aufstieg in die Landesliga“ liegen die Ravensburger bislang auf Kurs: Nach vier Spielen führen sie trotz einer Niederlage gegen Bad Wörishofen die Tabelle an. Ein besonderes Spiel steht Paul Bohlmann bevor, der vor der Saison von Ravensburg nach Türkheim wechselte.

Zurück im Kader der Türkheimer sind Maxi Döring (nach Sperre) sowie Joel Sirch (nach Verletzung). Verzichten müssen die Celtics am Freitagabend auf Ben Scheitle und Christoph Vogel. Türkheims Kapitän Sascha Volger mit Blick aufs Wochenendprogramm: „Unseren Freitagsgegner dürfen wir nicht unterschätzen. Wir wissen, wie ungemütlich es ist, gegen Kempten zu spielen. Am Sonntag kommt mit Ravensburg wieder ein neuer Gegner, den wir noch nicht kennen. Wenn wir mit der gleichen Disziplin, Laufbereitschaft und Leidenschaft wie letzten Sonntag in die beiden Spiele gehen, bin ich mir sicher dass wir die nächsten Punkte einfahren werden.“