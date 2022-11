„Alpensternelfe“ Julia Konietzko verewigt bedrohte Tierarten künstlerisch

Julia Konietzko stellt im November bei „Art in the Box“ in Mindelheim aus. Tiere liegen der Künstlerin besonders am Herzen. © privat

Mindelheim – Die vielleicht kleinste Kunstausstellung der Welt in der Mindelheimer Maximilianstraße wurde zuletzt wieder mit neuem Leben gefüllt. Bis zum 26. November stellt die „Alpensternelfe“, Julia Konietzko aus Bad Wörishofen, bei „Art in the Box“ aus. Sie verknüpft die Kunst mit einem wichtigen gesellschaftlichen Thema.

Julia Konietzko malt schon von Kindesbeinen an. Die Malerei dann endgültig für sich entdeckt hatte sie während ihrer Ausbildung im Einzelhandel, seither nahm die Bad Wörishoferin an vielen Ausstellungen in der Kneippstadt teil und engagiert sich auch als Schriftführerin im örtlichen Kunstverein.

Bis Corona waren hauptsächlich Kunstwerke mit Acrylfarbe auf Leinwand Konietzkos Steckenpferd. Als im Frühjahr 2020 der erste Lockdown kam und die Künstlerin ihrem Hauptjob nicht mehr nachgehen durfte, wollte sie die Zeit kreativ nutzen: Die Wörishoferin machte es sich unter dem Namen „Alpenstern­elfe“ zur Aufgabe, bedrohte und seltene Tierarten in Aquarell und Tusche zu malen – „um auf die zauberhaften Wesen unseres Planeten aufmerksam zu machen“, wie die Künstlerin selbst sagt. „Unsere Artenvielfalt ist so groß und doch wird sie immer mehr bedroht. Deshalb ist so wichtig, Freude und auch Neugier für dieses Thema zu wecken“, sagt Konietzko. Auf eine positive Art und Weise Achtsamkeit und Wertschätzung zu schaffen, ist das persönliche Ziel der Künstlerin.



Die „Alpensternelfe“ malt ausschließlich von Hand, mit hochwertiger Aquarellfarbe und Tusche. Im letzen Sommer waren ihre Tier-Illustrationen schon bei einer Ausstellung in einem Bad Wörishofer Geschäft zu sehen. Ihre Illustrationen finden aber mittlerweile auch in ganz Deutschland ein neues Zuhause.



Bei „Art in the Box“ stellt die Künstlerin Aquarelle und Tuschezeichnungen aus. Wie Kurator Frank Grabowski mitteilt, werde es bunt und lebensfroh mit vielen exotischen Arten, wie z.B. dem „Telefomin Kuskus“, dem „Pyrenäen Desman“ oder dem „Spix Ara“ – der ist übrigens Konietzkos Lieblingspapagei, weil er nicht nur wunderschön, sondern auch so selten ist, dass er in freier Wildbahn bereits als ausgestorben galt. Aber: Durch ein Auswilderungsprogramm gibt es Hoffnung.

Die Hoffnung ist auch das, was die Künstlerin motiviert und ihr viel Freude an dieser Herzensarbeit schenkt.