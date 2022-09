Türkheim blickt auf eine erfolgreiche Freibad-Saison zurück

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Im Türkheimer Freibad kehrte am vergangenen Sonntag wieder Ruhe ein. Die Gemeinde blickt auf eine erfolgreiche Badesaison mit einem Traumsommer zurück. © Springer-Restle

Türkheim – Seit vergangenem Sonntag ist auch im Türkheimer Freibad wieder Ruhe eingekehrt. Das Freibad und die Gemeinde Türkheim blicken auf eine erfolgreiche Badesaison zurück. Erstmals gab es auch ein Highlight, das auf Wunsch der Badegäste im nächsten Jahr unbedingt wiederholt werden soll.

Die Becken und die Badewiesen sind seit Sonntag wie leergefegt. Voll allerdings sind die Kisten mit diversen Fundsachen, die sich im Laufe des Sommers angesammelt haben: Unzählige Sonnenbrillen, Modeschmuck und vor allem Handtücher blieben im Freibad zurück. Wertvolle Gegenstände, die laut Bademeister Herbert Wexel eher die Seltenheit sind, wurden ans Türkheimer Fundbüro übergeben. Die herrenlosen Handtücher gehen an den Bauhof und werden dort als „Arbeitstücher“ verwendet, so Wexel. „Handtücher werden nicht weggeschmissen“, insistiert der Bademeister.



Türkheims Bürgermeister, Christian Kähler, ist mehr als zufrieden mit den diesjährigen Besucherzahlen des Türkheimer Freibades. Auf Rückfrage unserer Redaktion sagte er: „Der Sommer war super!“



Dies bestätigte auch Herbert Wexel. „Wir haben eine sehr schöne Badesaison gehabt“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Insgesamt sei es in puncto Besucherzahlen zwar keine Spitzensaison gewesen, doch fast den ganzen Sommer über herrschten angenehme Badetemperaturen. Das Freibad sei so gut wie nie brechend voll gewesen, aber auch nie leer, so der 61-Jährige. Insgesamt 54.000 Badegäste suchten heuer das Freibad auf. Das waren mehr Menschen als im Vorcoronajahr 2019; 2018 seien die Zahlen ähnlich gut wie 2022 gewesen. Das Freibad verkaufte 1.691 Einzel-Saisonkarten. Ihren diesjährigen Rekordtag verzeichnete die Badeanstalt am 19. Juni mit 1.700 Besuchern. „Es war ein Sonntag und es war sehr heiß“, erinnert sich Wexel. Insgesamt gab es nur zwei bis drei Tage, an denen die Temperaturen über 30 Grad stiegen.



Was gut bei den Besuchern ankam, waren nicht nur die Kinderschwimmkurse, sondern auch der Rettungsschwimmer-Kurs, an dem auch Bürgermeister Kähler mit Begeisterung teilnahm. Aufgrund der guten Resonanz soll Anfang der kommenden Saison wieder ein Rettungsschwimmer-Kurs stattfinden, für den es bereits die ersten Anmeldungen gibt.

Planschen mit Gottes Segen

Das absolute Highlight des Jahres aber war der Freibad-Gottesdienst, den Ettringens Pfarrer Pater Michael zusammen mit Türkheims Diakon Gerhard Rummel im Sommer abhielt. Die beiden Geistlichen sind selbst Stammgäste im Freibad. Eines Tages standen sie zusammen mit Wexel am Beckenrand und sinnierten über einen Gottesdienst im Freibad, der kurze Zeit später an einem Sonntagvormittag umgesetzt wurde. „Es waren 150 Leute da und jeder war begeistert“, so Wexel. Im kommenden Jahr soll daher auf jeden Fall wieder ein Gottesdienst stattfinden.



Besondere Vorkommnisse gab es laut Wexel keine. Nur zwei Kinder hatten etwas Pech, doch offenbar auch Gottes Segen: Eines, das noch nicht schwimmen konnte, war ausgebüxt und im Becken gelandet, konnte aber gerettet werden. Ein anderes fiel kurz vor dem Ziel von der Leiter des Drei-Meter-Turms. Doch dank der verlegten Fallschutzmatten ging auch dieser Unfall glimpflich aus.



Jetzt geht das Freibad erstmal in den Winterschlaf. Im kommenden Jahr soll es voraussichtlich Mitte Mai wieder geöffnet werden.