Impfzentrum Bad Wörishofen: Im März kommt „Novavax“

Das Impfzentrum Bad Wörishofen erhält in einer ersten Lieferung 2.500 Dosen des Impfstoffs Novavax. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa/Hauke-Christian Dittrich

Unterallgäu - Wie das Landratsamt soeben bekannt gegeben hat, wird im Impfzentrum Bad Wörishofen ab 7. März auch mit Novavax geimpft. Der Impfstoff ist zunächst Personen vorbehalten, für die die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt.

Das Impfzentrum Bad Wörishofen erhält 2.500 Dosen des Impfstoffs Novavax. Ab Montag, 7. März, werde dieser Impfstoff in Bad Wörishofen angeboten, heißt es aus dem Gesundheitsamt. „Allerdings ist der Impfstoff zunächst Personen vorbehalten, für die die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt. So hat es das Bayerische Gesundheitsministerium vorgegeben“, sagt Dr. Carola Winkler, koordinierende Ärztin im Landkreis Unterallgäu.

Wer also mit Novavax geimpft werden möchte, muss einen entsprechenden Nachweis seines Arbeitgebers mitbringen, dass er in einer Pflegeeinrichtung, einer Klinik oder einer entsprechenden Einrichtung tätig ist. Wann der Impfstoff auch für andere Personen verfügbar ist, sei noch nicht geklärt, so Winkler.