Implantologie-Symposium in Mindelheim: Über 200 Zahnprofis zu Gast

Teilen

Schon vor dem offiziellen Beginn des Implantat-Symposiums waren bereits einige Teilnehmer ins Forum Mindelheim gekommen. Das Interesse am Austausch und den Vorträgen war groß, insgesamt nahmen rund 200 Gäste an der Veranstaltung im Forum teil. © Socher

Mindelheim – Mehr Interessierte als erwartet haben am Mittwoch letzter Woche am Implant Forum Allgäu 22, dem Symposium für Praxisteams und Zahntechniker, im Mindelheimer Forum teilgenommen. Mehr als 200 Zahnprofis wollten sich bei der Veranstaltung in Mindelheim austauschen und weiterbilden.

2001 wurde das Symposium für Praxisteams und Zahntechniker erstmals vom Implantatspezialisten Dr. Ralf Masur ins Leben gerufen. Nicht nur das Implantologie-Symposium ist nach 21 Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Fortbildungslandschaft, sondern auch Zahnimplantate, die heutzutage als hochwertige Standardversorgung bei Zahnverlust gelten. Denn durch Zahnverlust baut der Körper Knochen und Muskeln ab, was zu vorzeitiger Alterung führt.



Das Hauptaugenmerk der Veranstaltung im Forum lag auf den Themen Digitalisierung und Klimawandel. Diese betreffen nicht nur die nächste Generation, sondern bereits jetzt den alltäglichen Arbeitsablauf, waren sich die Experten einig. Zahlreiche (auch internationale) Unternehmen waren im Forum mit Ständen vertreten und zeigten den Teilnehmern die neuesten Implantat-Trends.



Vor Ort herrschte gute Stimmung und das bereits lange vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung. Aus ganz Süddeutschland reisten die wissbegierigen Teilnehmer wie Zahnärzte, Zahntechniker und Zahnmedizinische Angestellte an. „Wir sind hier angekommen, wollen den Spirit weitergeben und selbst auftanken“, begrüßte Dr. Masur, Inhaber der MasurZahnärzte und Gastgeber der Veranstaltung, die Anwesenden.



Zahntechnikermeister Enrico Steger, Laborinhaber, Gründer und Inhaber der Zirkonzahn GmbH aus Baden-Württemberg, startete mit seinem ersten Vortrag zum Digitalen Alltag zwischen Praxis und Dentallabor. Seine wichtigste Erkenntnis: „Um ein Unternehmen gut zu führen, braucht es Bildung.“ Das beziehe sich auch auf die Zahntechnik. Steger plädierte dafür, dass bereits in der Ausbildung innerhalb der Zahnmedizin der Praxisanteil wieder steigen müsse.



Dr. Peter Gehrke (Ludwigshafen) klärte über moderne Implantologie im Praxiseinsatz auf und gab dabei prothetisch-ästhetische Tipps. Katja Grund, Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin bei den MasurZahnärzten in Bad Wörishofen, erklärte in ihrem Vortrag die Umsetzung der neuen PA-Abrechnung. Dr. Georg Schnatterer, zahnärztlicher Leiter bei den MasurZahnärzten in Marktoberdorf, berichtete den Teilnehmern von der Weißen Ästhetik, die nicht nur in der Zahnmedizin zu finden ist, sondern auch in den gefährdeten Eislandschaften der Antarktis, wo er auf seinen Reisen innerhalb der letzten Jahre Fotos und Videos aufgenommen hatte.



Patientenbetreuerin Daniela Appel (ebenfalls MasurZahnärzte Bad Wörishofen) erklärte zusammen mit Dr. Masur, wie wichtig die Einbindung des Praxis-Teams für den Erfolg der Patientenberatung ist. Das fange bereits beim Erstgespräch an, das im Beratungszimmer stattfindet. Hier können die Patienten Fragen stellen, auf die sowohl die Patientenbetreuerin als auch der Arzt antworten. Das Tolle an ihrem Beruf, wie Appel findet: „Es ist nie langweilig. Es ist nicht nur Beratung, denn jeder Patient, jeder Mensch ist anders. Jeder möchte anders beraten werden.“



Dabei sei es egal, ob Redebedarf herrscht oder nur der Preis für eine Behandlung geklärt werden soll, denn es werde ganz individuell auf den Patienten eingegangen. Hierbei gehe es um das Kennenlernen, die Angst, Unsicherheit und/oder Scham zu nehmen. „Für uns ist das täglich Brot, aber wir müssen auch die Menschen erreichen, die die Zähne verlieren und versuchen, sie abzuholen“, sagte Appel. Dabei sei die gegenseitige Wertschätzung und die Kommunikation zwischen Arzt, Praxisteam und Patient immens wichtig. Im Mittelpunkt der Arbeit stehe der Patient und deshalb sei es wichtig, ihm die Ängste zu nehmen. „Das geht nicht allein nur vom Doktor aus, der eine ganz andere Sprache spricht oder ein anderes Gefühl hat“, erklärte Masur. Als Arzt habe man nämlich eine „andere Brille“ auf, und habe vielleicht Aspekte, die das Team um ihn herum erkenne, gar nicht selbst im Blick.



Deshalb seien Ärzte dankbar, ein Praxisteam um sich zu haben. Insbesondere eine Erkenntnis aus dem Arbeitsalltag wollte Masur den Teilnehmern zum Abschluss weitergeben: „Patienten empfehlen einen vor allem dann weiter, wenn ein Team sich gut um ihn kümmert.“