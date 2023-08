„Impulse für Bad Wörishofen“ fordern externe Hilfe für die Stadtverwaltung

Von: Marco Tobisch

Teilen

Die „Impulse für Bad Wörishofen“ fordern externe Hilfe fürs Bad Wörishofer Rathaus. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Seit drei Jahren dreht sich das Personalkarussell im Bad Wörishofer Rathaus außergewöhnlich schnell. Mit dem Abgang von Kämmerer Tim Hentrich, der seinen Wechsel und die Hintergründe dazu vergangene Woche in einem 18-seitigen Brief darlegte (der Wochen KURIER berichtete), sind es schon fast 50 Kündigungen im Rathaus seit dem Amtsantritt von Bürgermeister Stefan Welzel. Die Initiative „Impulse für Bad Wörishofen“ reagiert nun und fordert externe Hilfe fürs Rathaus.

Reibereien zwischen zwei „Alphatieren“ wie Welzel und Hentrich seien grundsätzlich nichts Außergewöhnliches, doch die Austragung interner Streitereien auf öffentlicher Bühne hinterließen Fragezeichen, heißt es in der Stellungnahme der „Impulse“.

Konkret schreibt Autor Otto Mayer stellvertretend, für ihn sei nun ein kritischer Punkt erreicht: „Denn eine Organisation mit dem Ruf einer intern schlechten Stimmung, schlechter Führung und dadurch hoher Fluktuations-/Kündigungsrate hat Riesenprobleme, überhaupt Personal zu finden, geschweige denn gute Leute. Ich möchte deshalb dringend empfehlen, zu diesem Thema externe, neutrale Hilfe zu holen und die aktuelle Situation analysieren, entsprechende Maßnahmen vorschlagen und deren Umsetzung begleiten zu lassen.“ Unter anderem fordert Mayer, die Kündigungen der letzten Jahre zu hinterfragen, verbliebene Mitarbeiter anonym zu befragen und die Prozesse sowie die Strukturen im Rathaus zu analysieren.

Abschließend heißt es in direkter Ansprache an Stefan Welzel: „Jeder, der schon eine Organisation geführt hat, weiß, dass die wichtigsten Voraussetzungen für Erfolg qualitativ gute und gut geführte Mitarbeiter sind. Deshalb mein Appell an Bürgermeister Welzel, schnellstens aktiv zu werden!“



Zum Hintergrund: Die „Impulse für BW“ machen sich für sachorientierte Diskussion in der Kneippstadt stark und beleuchten kommunalpolitische Themen in regelmäßigen Diskussionsrunden.