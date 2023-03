In Mindelheim weihnachtet es künftig wieder am Marienplatz

Von: Melanie Springer-Restle

Seit 2004 bis zur Pandemie fand der Mindelheimer Weihnachtsmarkt am Platz der Stadtpfarrkirche St. Stephan statt. Nun zieht er zurück auf den Marienplatz, ins Zentrum der Stadt. © wk

Mindelheim - Nachdem sich letztes Jahr viele Bürger über die mangelnde Weihnachtsstimmung in der Stadt beschwert hatten, kam die Frage nach einem geeigneten Ort für den Weihnachtsmarkt erneut auf den Prüfstand. Ein eigens gegründeter Arbeitskreis hat Pro und Contra der einzelnen Möglichkeiten abgewogen. Am vergangenen Montag hat der Stadtrat nun eine Entscheidung getroffen.

Rund zwei Jahrzehnte diente der Kirchplatz vor der St. Stephanskirche in Mindelheim als Standort für den Weihnachtsmarkt. Dann kam Corona, der Platz war zu eng, sodass die Stadt ein Experiment wagte und die Buden entlang der Maximilianstraße verteilen ließ, um nicht zu viele Menschen auf einem Haufen zu konzentrieren. Doch das Experiment kam weder bei den Bürgern noch bei den Fieranten gut an. Letztere ließen sogar durchblicken, dass sie sich nicht mehr am Markt beteiligen wollen, wenn das „neue Konzept“ wiederholt würde.

Zur Historie

Unsere Redaktion hat sich bei Kulturamtsleiter Schedler nach der Historie des Marktes erkundigt. Schedler zufolge wurde der Weihnachtsmarkt in den 80er Jahren vom Mindelheimer Werbekreis ins Leben gerufen und organisiert. Im Jahr 2004 übernahm diese Aufgabe das Kulturamt. Bis dahin hatte der Markt bereits am Marienplatz stattgefunden. Doch einzelne Geschäftsleute hatten sich von dem bunten Treiben gestört gefühlt. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch der Kirchplatz gerade frisch saniert und der damalige Pfarrer Wolfgang Schneck, der seinerzeit auch Mitglied im damaligen Weihnachtsmarkt-Arbeitskreis war, warb dafür, den Markt vor die St. Stephanskirche zu verlagern, wo er seit 2005 bis zur Pandemie auch sein festes Plätzchen gehabt hatte.



Auch weil die Einzelhändler noch vor Corona immer wieder beklagt hatten, dass der Standort am Kirchplatz zu weit weg vom Schuss, sprich von ihren Geschäften, sei, wurde wieder ein Arbeitskreis gegründet, um gemeinsam mit allen Betroffenen ein Konzept zu entwickeln, das allen Interessen gerecht wird. Der Arbeitskreis, in dem auch Einzelhändler mitwirkten, war sich einig, dass das Experiment des letzten Jahres gescheitert ist und im Grunde nur zwei Schauplätze in Frage kommen: Der Marienplatz und der Kirchplatz.



Bürgermeister Dr. Stephan Winter fasste sich kurz: „Beide Standorte sind nicht konfliktfrei.“ Eine perfekte Lösung, die jeden glücklich mache, gebe es nicht.



Kulturamtsleiter Christian Schedler stellte dem Stadtrat dann in der jüngsten Sitzung die Abwägungen des Arbeitskreises vor.

Kirchplatz

Für den Kirchplatz sprach, dass der Markt ungestört vom Bauhof aufgebaut werden könne und das Stadtzentrum vom Aufbau nicht beeinträchtigt werde, so Schedler. Auch das schöne Ambiente und die Verekhrsfreiheit seien eindeutige Pro-Argumente. Dagegen spreche allerdings, dass der Kirchplatz etwas abgelegen und dadurch für Ortsfremde schwer zu finden sei. Außerdem bliebe das Stadtzentrum leer und die Einzelhändler könnten nicht von den Besuchern des Marktes profitieren.

Marienplatz

Für den Marienplatz sprach der eindeutige Wunsch der Einzelhändler, der Fieranten und der vieler Bürger, den Markt ins Zentrum zu holen. Ein Weihnachtsmarkt im Herzen der Stadt wäre ein Magnet mit schönem Ambiente, einer heimeligen Atmosphäre und großem Christbaum. Die Innenstadt würde spürbar belebt werden und gemeinsame Aktionen mit den Einzelhändlern wären besser planbar.



Gegen den Marienplatz spreche, so Schedler, dass das Zentrum in den fünf bis sechs Wochen des Auf- und Abbaus beeinträchtigt sein würde und die von Montag bis Mittwoch geschlossenen Buden als unschön empfunden werden könnten. Auch müsste der Wochenmarkt (dienstags und samstags) verlegt werden.



Der Arbeitskreis sprach sich mit knapper Mehrheit für den Standort am Marienplatz aus. Deshalb hat das Kulturamt in Abstimmung mit dem Bau- und Ordnungsamt eine Planung für den Marienplatz erarbeitet. Diesem zufolge hätten alle 28 Buden Platz und es gäbe genügend Freiraum für die Besucher. Entlang der Maximilianstraße würden die Buden rückseitig aufgestellt und mit einer festen Absperrung zur Straße hin abgesichert.



Sowohl Peter Miller (ÖDP) als auch Thomas Schnabel (CSU) sprachen sich dafür aus, die Maximilianstraße zu sperren. Schnabels Argument: „Einkaufswohlfühlcharakter ist bei mir, wenn ich flanieren kann und das nicht durch Autoverkehr beeinträchtigt ist.“ Winter verwies darauf, dass dies auch mit Blick auf die Geschäfte des Einzelhandels schwierig sei und das ausgearbeitete Konzept des Arbeitskreises bereits alle Interessen vereine. Thomas Burtscher (Grüne), selbst Mitglied im Arbeitskreis, erklärte, dass der Platz auch aufgrund des Schutzgitters zur Maximilianstraße durchaus abgeschlossen sei und die Kinder nicht auf die Straße können. Dies besänftigte dann auch die letzten Kritiker und die Ratsmitglieder sprachen sich geschlossen für den Marienplatz aus.