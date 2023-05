In Türkheim gibt es wieder bzw. noch freie Bauplätze

Von: Oliver Sommer

In Türkheim stehen westlich der Stockheimer Straße Baugrundstücke zur Vergabe. © som

Türkheim - Häuslebauer, die bei der Vergabe der gemeindlichen Grundstücke bislang nicht berücksichtigt wurden, können wieder hoffen: aufgrund geringfügiger Änderungen der Vergaberichtlinien stehen derzeit sechs Baugrundstücke zur Vergabe, vier davon in Irsingen. Wer sich dafür interessiert, findet auf der Homepage des Marktes alle nötigen Informationen.

„Die Bauplatzpreise haben wir nicht erhöht, die Grundstücke kosten unverändert“ freut sich Türkheims Kämmerer Claus-Dieter Hiemer. Schon in der Gemeinderatssitzung Ende März hat der Marktrat die Vergaberichtlinien beraten und geringfügig überarbeitet. So kann die Marktgemeinde nun wieder sechs Bauplätze anbieten, im Baugebiet nördlich des Laternenweges, ein weiteres im Baugebiet südliche Ramminger Straße in Irsingen und ebenfalls dort vier Grundstücke im Gebiet „westlich der Stockheimer Straße“. Während der Quadratmeter in Türkheim selbst bei 230 Euro liegt, kostet das erschlossene Grundstück in Irsingen 180 Euro pro Qua­dratmeter.

Wie es in den Vergaberichtlinien heißt, orientiere man sich beim Verkaufspreis am Bodenrichtwert und wolle sich ausdrücklich nicht an möglichen spekulativen Preisentwicklungen orientieren. Die Verkaufspreise beinhalten eine Vorauszahlung für die Straßenerschließung und für die Wasser- und Abwassererschließung. Für den Anschluss an das Erdgas Versorgungsnetz fällt ein weiterer Zuschuss in Höhe von 1.500 Euro an.

Nachdem bei der Ansiedlung Paare und Türkheimer bevorzugt werden sollen, gibt es ein Kriterienkatalog für die Vergabe, dabei müssen mindestens 90 Punkte erreicht werden; unter anderem zählen dazu das Engagement, insbesondere das ehrenamtliche in der Kommune, Kinder oder Pflegebedürftigkeit oder Körperbehinderung, der Ortsbezug des Baugewerbes (Hauptwohnsitz länger als ein Jahr) aber auch ein Arbeitsplatz vor Ort sowie das Einkommen der Bauwerber. Aufgrund dieser Voraussetzungen wurden bislang bereits mehrere Dutzend Grundstücke in den Baugebieten Ramminger Straße, Laternen Weg und eben auch westlich der Stockheimer Straße vergeben.

Im Rahmen der Vergabe ist nur ein Grundstück im Bereich nördlich des Laternenweges mit 510 Quadratmeter „frei“, ebenfalls ein Grundstück im Bereich südlich der Ramminger Straße mit 555 Quadratmeter Größe und schlussendlich vier Grundstücke im Bereich der westlichen Stockheimer Straße mit Grundstücksgrößen zwischen 605 und 678 Quadratmeter.



Wer sich für die Baugrundstücke interessiert, findet alle wesentlichen Informationen auf der Homepage der Gemeinde Türkheim im Bereich „Aktuelles und Informationen/Bauwesen/Bau Grundstücke“. Die Bewerbung für eines der Grundstücke muss bis zum 15. Juni 2023 eine Kämmerei eingegangen sein, welche Informationen benötigt werden, findet sich in den Vergaberichtlinien.