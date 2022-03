Unverhofftes Morgen-Bad in der Kammel

Von: Melanie Springer-Restle

Mangels angezogener Handbremse hat sich dieser Pkw in Unterkammlach verselbständigt und nahm ein Bad in der Kammel. © AOV

Unterkammlach – Einen feuchten, aber weniger fröhlichen Start in die Woche hatte eine Anwohnerin der Tiererstraße am heutigen Montag. Sie hatte ihren PKW in der Einfahrt geparkt und das Fahrzeug verlassen. Dann nahm das Schicksal seinen Lauf: Ihr Pkw verselbständigte sich, rollte rückwärts aus der Einfahrt, überquerte eine Straße und ging auf Tauchstation in die Kammel.

Der Grund: Die Fahrerin hatte vergessen, die Handbremse anzuziehen. Die Feuerwehr stellte im Nachhinein erleichtert fest, dass die Fahrerin nicht versucht hatte, das Auto aus eigener Kraft aufzuhalten, denn die Verletzungsgefahr dabei wäre hoch gewesen.

Das Auto blieb zwar mit der vorderen Stoßstange an der Böschung hängen, die Räder hingen jedoch im bzw. über dem Wasser.

Hier konnte nur ein Bergungsunternehmen helfen, das den Pkw mit einem Kran aus der Kammel barg. Auch die Feuerwehren Kammlach und Mindelheim eilten zu Hilfe, um vor Beginn der Bergung eine Ölsperre zu errichten und auslaufende Betriebsstoffe Im Falle eines Falles aufzufangen.

Am Auto entstand ein erheblicher Sachschaden. Das Wasser der Kammel und dessen Bewohner blieben durch die Ölsperre unversehrt.

