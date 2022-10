In Wiedergeltingen steht die Neuerstellung der Friedhofsatzung an

Von: Oliver Sommer

Wiedergeltingen – Aktuell ist man in Wiedergeltingen dabei, eine neue Satzung für den Friedhof zu erstellen. Kernthema ist die „sarglose“ Bestattung, allerdings geht es auch um die Gestaltung der Parzellen und Wege, auch die räumliche Situation.

„Sich im Grabe umdrehen“ bekam in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Wiedergeltingen eine neue Bedeutung. Denn angesichts immer größer werdender Menschen wurde angeregt, die Gestaltung und Einfassung der Gräber neu regeln, damit auch XXL-Särge einen Platz finden und man nicht den Gehweg untergraben muss, um größere Menschen bestatten zu können. Die neue Satzung, die angelehnt ist an die Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetages, beinhaltet unter anderem das Thema „Aufstellen von Grabmälern“ und die Genehmigungspflicht dazu sowie die Lockerung der Sargpflicht.



Mit der Reform könnten die Friedhofsträger künftig auf dem Friedhof Bestattungen im Leichentuch ohne Sarg aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen zulassen, soweit öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Bislang müssen Särge bzw. Urnen bestattet werden, im Islam werden Menschen in einem Leichentuch beerdigt.



Vor der Lockerung der Sargpflicht und der Zulassung der sarglosen Bestattung aus genannten Gründen sollten aber Fragen diskutiert und geklärt werden. So soll eruiert werden, ob es vor Ort aktuell einen Bedarf, diese Bestattungsform einzuführen, gebe. Weiterhin geht es darum, ob die Örtlichkeit einschließlich der Bodenbeschaffenheit – hier soll das Gesundheitsamt eingebunden werden - grundsätzlich geeignet ist. Gibt es Mitarbeiter, die bereit und in der Lage sind, eine sarglose Bestattung im Leichentuch pietätvoll durchzuführen? Und welche Anforderungen sind hierbei an Bestatter, das Friedhofspersonal und das Grab zu stellen? Im Islam soll das Grab gen Mekka ausgerichtet sein. Damit in Zusammenhang steht auch die Frage, ob Angehörige die Bestattung durchführen dürfen.



Schlussendlich soll auch die Gebührensatzung angepasst werden, künftig steigen die Nutzungsgebühren für Gräber durchschnittlich um etwa 60 Euro für Einzelgrabstellen, Familien- und Urnengrabstätten. Auch die Pflege der Grabstellen soll ansteigen, auch das Umbetten eines Grabes wird teurer. Mit den Vorschlägen bleibt die Verwaltung aber immer noch im Rahmen.