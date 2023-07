Inklusive Farb-Tour macht am 20. Juli in Mindelheim Halt

Teilen

Die „inklusive Farb-Tour“ macht am 20. Juli in Mindelheim Halt © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / SSilver

Mindelheim - Im Rahmen der Offenen-Behinderten-Arbeit des Dominikus-Ringeisen-Werkes Mindelheim wird mit dem Kooperationspartnern, der „Kulturfabrik auf der Insel“ und dem Gymnasium des Maristenkollegs, eine „inklusive Farb-Tour“ veranstaltet. Diese findet am Donnerstag, 20. Juli, von 10 bis 14 Uhr in der „Kulturfabrik auf der Insel“, Georgenstr. 33 in Mindelheim, statt.

Das Farbmobil der Offenen Behinderten Arbeit geht wieder auf Tour. Im Jahr 2022 war es bereits in Augsburg und Günzburg. Im Juli 2023 sind Illertissen und Mindelheim dran.

Bei der Farb-Tour geht es darum, dass Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam ein großflächiges Bild (8 x 5m) auf einer Leinwand gestalten. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, alle können mitmachen. Ziel ist das Zusammenkommen, Malen, kreativ sein und Spaß haben. Berührungsängste können abgebaut und Kontakte aufgebaut werden.

Die Farb-Tour Vol. 4 - Mindelheim findet am Donnerstag, 20. Juli, von 10 bis 14 Uhr statt. Für das leibliche Wohl sorgt der Partybus

„ Zum Oldtimer“.

Die Abschlussveranstaltung ist im Oktober in Augsburg.