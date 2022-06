„Inselfestival“ in der Mindelheimer Kulturfabrik: Erste Details bekannt

Am 9. Juli findet in der Mindelheimer Kulturfabrik erstmals das „Inselfestival“ statt. © Symbolfoto: Panthermedia

Mindelheim – Mitte Mai hat die Mindelheimer Kulturfabrik ihren dritten Geburtstag gefeiert. Die Party steigt Anfang Juli – mit einem neuen Inselfestival, das einen Tag lang mit mehreren Programmhighlights in der Kulturfabrik gefeiert werden soll. Der Kartenvorverkauf ist angelaufen.

Mehrere regionale Bands sorgen am Samstag, 9. Juli, einen Tag lang (11 - 22 Uhr) für Festivalstimmung: Chillen im Schatten, ein kühles Getränk in der Hand, die Füße im kleinen Pool abkühlen, Eis schlecken, den Akrobaten und Feuerspuckern von „Salto Silva“ zuschauen und über einen Handmade-Markt schlendern – all das versprechen die Veranstalter. Das Lineup bislang: Aturia, Bloody Pressack, Kleister, Matze Semmler, Philomenas Tailor, Sick and Fancy, Skinny Phil & Fat E. und Snotty Holly.

Auch für kulinarische Highlights soll gesorgt sein – übrigens auch vegan, wie beispielsweise Thai Currys von „brennts“, Burger von Eva und Tom´s, die selbstgemachten Sch(m)andflecken der „Fanfarengruppe Mindelheim“ sowie Kaffee und Süßes vom „Café Sisters“. „Beim Inselfestival der Kulturfabrik ist alles da, was man für einen entspannten Sommertag braucht“, fasst ­Markus Putz, Erster Vorstand der Kulturfabrik zusammen.

Tickets kosten 11 Euro und sind unter anderem bei Tasty Bowl (Kornstr. 3) und direkt in der Kulturfabrik (Georgenstr. 33, immer donnerstags von 19 - 22 Uhr) erhältlich. Fragen beantwortet der Veranstalter unter servus@kulturfabrik-mindelheim.de.

wk