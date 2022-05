Internationaler Museumstag: Kneipp-Museum bietet jetzt neue Audio-Guides

Volker Leinich (links), Bereichsleiter der Genobank, überreichte die symbolische Erfolgsurkunde an Werner Büchele, Vorstand des Förderkreises des Kneipp Museums. Über 10.000 Euro wurden per Crowdfunding für die neuen Audioguides gespendet. © Oliver Sommer

Bad Wörishofen – Am Sonntag, 15. Mai, beteiligen sich vier Bad Wörishofer Museen am Internationalen Museumstag 2022. Der Dort ist der Besuch an diesem Tag kostenfrei – unter anderem im Kneipp-Museum, das eine Neuheit präsentiert.

Der neue Audio-Guide, der im Rahmen eines Crowdfunding-Projektes des Förderkreises Sebastian-Kneipp-Museum mit der Genobank ermöglicht wurde (der Wochen KURIER berichtete), ist nun freigeschaltet. Der Kur- und Tourismusbetrieb, die Museumsmitarbeiter und der Förderkreis hatten in den letzten Wochen intensiv an der Umsetzung gearbeitet.

Das Ergebnis: Neue Texte, eine neue Wegweisung sowie neue Hör- und Videosequenzen wurden in Zusammenarbeit mit der Firma Hearonymus erarbeitet. Zusammen mit dem bereits bestehenden Stadtrundgang bekommt der Besucher die Geschichte von Sebastian Kneipp, seinem Naturheilverfahren und der Kneippstadt per Handy direkt und aktuell vermittelt.



Zur Nutzung benötigt man nur die App „Hearonymus“ oder den ausdruckten QR-Code, der kostenlos übers Handy gescannt wird, und schon kann´s losgehen. Die Texte sind in deutscher und in englischer Sprache abrufbar.

Von 13 bis 18 Uhr geöffnet

Das Sebastian-Kneipp-Museum, das an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet hat, lädt seine Besucher anlässlich des Museumstages auch zu einer Sonderveranstaltung ein: Ein „DIY Workshop mit Karin Bendlin“ bei dem zwischen 15 und 17 Uhr Badesalze und Tee hergestellt werden.

wk