Irsingen: Die Kapelle St. Peter und Paul muss dringend saniert werden

Von: Oliver Sommer

Teilen

Die Peter-und Paul Kapelle in Unterirsingen. © Jenisbua

Türkheim – Die ehemalige Pfarrkirche in Unterirsingen, die Kapelle St. Peter und Paul, vielen vielleicht auch als Zollhauskapelle bekannt, muss saniert werden.

Insbesondere der mit Holzschindeln eingedeckte Turm des knapp 750 Jahre alten Gotteshauses ist in einem desolaten Zustand. Der Markt Türkheim beteiligt sich mit rund 10.000 Euro an der Sanierung.



Von der Notwendigkeit einer Sanierung erfuhren die Markt­räte in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Josef Vogel. Der Gemeinderat ist Mitglied in der Kirchenstiftung St. Margareta, zu der die kleine Kapelle gehört und stellte die Proble­matik vor. Die so genannte Zollhauskapelle stammt aus dem Jahre 1283 und wurde letztmals nach dem Krieg saniert.



Nun befindet sie sich wieder in einem desolaten Zustand, vor allem der Holzschindelturm ist total verfault; über ihn dringt Regenwasser in die Kapelle ein. In der Folge ist auch das Gebälk der Empore inzwischen ebenfalls verfault und instabil. Auch hat sich das Fundament der Kapelle teilweise gesenkt und wurde durch das nicht abgeleitete Regenwasser in Mitleidenschaft gezogen. Um einen weiteren Verfall zu verhindern, sagte Vogel, seien einige Sanierungsarbeiten dringend erforderlich. „Die Kostenschätzung dafür liegt bei rund 80.000 Euro“.

Marktgemeinde hilft

Durch die Sanierung der Pfarrkirche St. Margareta sind nun aber die Finanzmittel der Kirchenstiftung aufgebraucht. Und es ergebe sich eine Finanzierungslücke, trotz Beteiligung der Diözese, weiterer Zuschussgeber und des geplanten Waldverkaufs. Sofern man Kapital vorweisen könne, würde die Diözese Augsburg die Kirchenstiftung heuer in ihre Förderung aufnehmen. So sei man auf die finanzielle Unterstützung der Marktgemeinde Türkheim angewiesen, wünschenswert sei ein Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro, schloss Vogel seinen Vortrag, der allgemein auf Wohlwollen bei den Gemeinderäten stieß. So gab es, nach kurzer Diskussion, die einmütige Zustimmung der Markträte.