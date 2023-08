Irsingen: Veranstalter des Bayerischen Flohmarkts zieht positive Bilanz

Von: Melanie Springer-Restle

Diese beiden jungen Damen aus Oberostendorf haben eine Parkuhr erstanden, die sie stolz übers Unterfeld trugen. Für unsere Leser haben sie die Uhr in Szene gesetzt. © Springer-Restle

Irsingen - Knapp 40.000 Besucher waren am Wochenende der zweiten Augustwoche und an Maria Himmelfahrt in Irsinger Breitengraden zugegen. Der Bayerische Flohmarkt fand traditionell an drei Tagen statt, an denen es Petrus heuer besonders gut meinte. Der Wochen KURIER hat sich im Nachgang mit Veranstalter Emil Mayer unterhalten.

Bevor die gut 1.000 Aussteller anreisten, kamen insgesamt 48 Kilometer rotweißes Flatterband und 1.500 Neptunhaken zum Einsatz, um das Gelände salonfähig zu machen.

Was den Veranstalter Emil Mayer besonders freute, war, dass sein geschätzter „V.I.P.-Verkäufer“, Ludwig Hofmeier auch wieder zugegen war. Mayers Respekt gebührt der Fernsehikone, die viele aus der Sendung „Bares für Rares“ kennen, in Anbetracht seines fortgeschrittenen Alters. Der mittlerweile über 80-Jährige hatte wieder zahlreiche antike Trödelsachen ausgestellt und wurde beim Verkauf tatkräftig von seiner Gattin Zenta unterstützt.



Mit Blick auf das leibliche Wohl blieb bei den Gästen so gut wie kein Wunsch unerfüllt. Knapp 40 Gastronomiepartner sorgten für kulinarische Abwechslung auf der Fressmeile. Auch einige Gastronomen der ersten Stunde des Bayerischen Flohmarkts waren vor Ort, darunter die Waldfee-Eishütte von Gabi Wild aus München sowie die Schwäbische Wanderbackstube von Franz Rohrer, der seine Gäste mit Flammkuchen und Käs- und Krautspatzen verwöhnte. Ihr Debüt auf der kulinarischen Meile feierte heuer die Tenpeh-Manufaktur aus Günzach mit aus regionalem Anbau hergestellten Soyapads. Als Basis verwenden die Betreiber Stephanie & Markus Schnappinger Sojabohnen, Süß-Lupinen und Schwarze Bohnen. Da kamen auch Veganer voll auf ihre Kosten, so Mayer.



Am dritten Flohmarkttag hatte sich so mancher Stand sichtlich gelichtet. So auch hier bei dem jungen Paar aus Irsingen. Das Konzept, jedes Teil für einen Euro anzubieten, ging auf. Ein Besucher hat sogar freiwillig fünf Euro für ein gebrauchtes Heizkissen bezahlt. © Springer-Restle

Auch für die jungen Flohmarktbesucher war einiges geboten – vom Kamel- und Ponyreiten, über Bungeetrampolin und Waterpool bis hin zum historischen Kinderkarussel war alles geboten.



Da für alle drei Flohmarkt-Tage Sonnenschein prognostiziert gewesen war, habe sich auch der Verkehr gleichmäßig verteilt. Polizist Jürgen Stecherle von der Polizeiinspektion Bad Wörishofen und Daniela Groß vom Türkheimer Ordnungsamt haben das Verkehrsleitsystem nach der altbewährten Methode konzipiert und umgesetzt. Dank der Feuerwehren Türkheim und Irsingen war dann auch vor Ort alles im Fluss. Für etwaige Notfälle stand die Paramedic-Ambulanz als treuer Partner aus Kirchheim parat.

Besonders dankbar ist Mayer nicht nur den knapp 60 Helfern, sondern auch den Anwohnern aus Irsingen und den umliegenden Gewerbetreibenden, die der Veranstaltung keine Steine in den Weg legten.



Damit die Teilnehmer und Anwohner angesichts der tropischen Temperaturen nicht von einer Staubwolke des Anreiseverkehrs verschluckt wurden, sorgte Erwin Sanktjohanser auch heuer wieder für die Bewässerung der Feldwege.



Mayer zieht insgesamt eine positive Bilanz. Von den Corona-Nachwehen sei nichts mehr zu spüren.



Gute Nachricht für Radfahrer

Noch eine gute Nachricht für Besucher, die mit dem Rad anreisen: Nächstes Jahr wird der Radweg zum Flohmarkt inklusive Unterführung vollendet sein, so Mayer.