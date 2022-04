Jährliche Kriminalstatistik: In Mindelheim und im Unterallgäu ist die Welt noch in Ordnung

Von: Melanie Springer-Restle

Mindelheim– Im Rahmen der jüngsten Bürgerversammlung stellte Dagmar Bethke, die Chefin der Polizeiinspektion Mindelheim, Zahlen zur polizeilichen Kriminalstatistik in Mindelheim und im Unterallgäu vor. Das Ergebnis war erfreulich, denn lediglich die Einbruchsdelikte nahmen zu.

Gleich zu Anfang des Polizeiberichts zur Kriminal- und Unfallstatistik in Mindelheim zitierte Dagmar Bethke ihren Vorgänger: „Der Herr Zielbauer hat immer gesagt, das hier ist der sicherste Landkreis in ganz Deutschland“. Ein guter Indikator für die Sicherheit sei die kriminelle Häufigkeitszahl. Hier werden Straftaten pro 100.000 Einwohner erfasst. Im Unterallgäu liege die Zahl laut Bethke bei 1.876, was im Vergleich zu Gesamt-Bayern mit 3.800 und den Bereich Schwaben Süd/West mit 3.271 Zielbauers Aussage unterstützt.



Diese niedrige Häufigkeitszahl im Unterallgäu sei Ergebnis aus vielen Komponenten. Die Polizei nehme in erster Linie die Straftaten auf und versuche auch vorzubeugen und Gefahrenabwehr zu betreiben. Doch ein entscheidender Grund für die guten Zahlen sei laut Bethke das Miteinander und die Sozialkontrolle und somit der Verdienst von allen Bürgern und Behörden im Landkreis sowie in der Stadt Mindelheim. Auch die Sicherheitswacht in Mindelheim, die jederzeit per Funk Kontakt zur Polizei aufnehmen könne, steigere das subjektive Sicherheitsgefühl unter den Bürgern.



Pandemie beeinflusst Statistiken

Die Zahlen zu den einzelnen Straftaten oder Phänomenbereichen der Polizeiinspektion Mindelheim sind laut Bethke nicht wirklich belastbar, da die Pandemie für ein Abflachen der gemeldeten Gewaltdelikte sorgte. Dennoch sei dies eine positive Entwicklung, so Bethke, denn es gab im vergangenen Jahr weder Mord noch Totschlag. Die Polizei registrierte einen Raub sowie 30 gefährliche und schwere Körperverletzungen. Von „gefährlich“ sei allerdings auch schon die Rede, wenn jemand ein Werkzeug in der Hand habe oder die Tat gemeinschaftlich begannen wurde, so Bethke. Auch die Zahl der gemeldeten Vergewaltigungen, die sich in der Regel im sozialen Nahfeld abspielen, war überschaubar. „Vergewaltigungen hatten wir vier zu viel, aber nur vier“, berichtete Bethke. Eine überfallartige Vergewaltigung sei nicht bekannt. Allerdings verwies Bethke auf die Dunkelziffer, die hier genau wie bei der häuslichen Gewalt sehr hoch sei. Straftaten mit häuslicher Gewalt wurden durchschnittlich 50 Fälle gemeldet.



Die Befürchtung, dass die Zahlen der häuslichen Gewalt aufgrund der Corona-Lockdowns explodieren, sei zum Glück laut Bethke nicht eingetreten. Gewalt gegen Polizeibeamte fand in 15 Fällen statt, davon waren sieben Täter alkoholisiert, sechs psychisch auffällig, die beiden übrigen waren ein Betäubungsmittel-Konsument und ein Reichsbürger.



Ein weiterer Bereich, der sich auch auf das subjektive Sicherheitsempfinden auswirke, seien Diebstahldelikte. Diese sind allerdings deutlich gesunken, was sicherlich auch den Coronamaßnahmen geschuldet sei, so Bethke.



Einbruchszahlen um 60 Prozent gestiegen

Dahingegen ist die Zahl bei Wohnungseinbrüchen enorm gestiegen, genau gesagt um 60 Prozent. Im Jahr 2020 waren es sechs Einbrüche gewesen, 2021 dann zehn. Die Einbrüche waren aber oft auch nur Versuche und es gab keine Hinweise auf ein organisiertes Vorgehen. Im Bereich des Betrugs wie etwa der Internetkriminalität – darunter Fakeshops, Callcenter-Betrugsfälle, Enkeltrick und falscher Polizeibeamter - sind die Zahlen auch gesunken. Was laut Bethke spannend ist: Die Kriminalität reagiere sehr schnell und habe auch sofort die Pandemie genutzt, um neue Betrugsmaschen auf den Weg zu bringen. Derzeit seien wieder angebliche Banken aktiv, die PIN-Nummern und persönliche Daten bei ihren Opfern abfragen. Bethke empfiehlt bei derartigen Anrufen, sofort aufzulegen, denn weder die Polizei noch eine Bank würde jemals die PIN abfragen. Auch Drogendelikte seien rückläufig. Die Aufklärungsquote hänge allerdings auch davon ab, wie viel Energie man in die Ermittlungen stecke, so die Polizeichefin. Die größte Sicherstellung dieses Jahr war ein Zufallsfund. Die Kollegen vernahmen bei einem anderen Einsatz einen süßlichen Geruch und sind auf Gefahr in Verzug in die verdächtige Wohnung vorgedrungen. Dort stellten sie insgesamt 100 Ecstasy-Tabletten, 1.205 Gramm Marihuana sowie vier Gramm Amphetamin sicher. Rauschgiftdelikte in Mindelheim sanken um 28,9 Prozent.



Internetkriminalität beschäftigt die Polizeiinspektion stark und es ist schwierig, an die Täter zu kommen, da diese häufig auch im Ausland sitzen.



Kinder als Opfer von Handy-Pornografie

Im Bereich Kinderpornografie werde viel Prävention betrieben. Bethke bedauert, dass sich Kinder in jungen Jahren schon auf dem Handy schlimme Dinge anschauen müssen. „Müssen deshalb, weil sie sich nicht wehren können“, so Bethke. Seit eine Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg ermittle, tue sich in puncto Aufklärung etwas mehr, stellt die Polizeichefin erleichtert fest. Die Verfolgung von Rauschmitteln, die übers Internet bestellt und versendet werden, sei sehr schwierig. Bei sogenannten Hate-Speech-Fällen sei es unglaublich, welche Drohungen anonym übers Netz ausgesprochen werden (Anmerkung der Redaktion: Bei einer Hate Speech, engl. für Hassrede, werden im Netz menschenverachtende Aussagen oder Drohungen gegen Einzelne oder Gruppen gerichtet). Doch laut Bethke seien die Behörden auch hier aufgewacht und man gehe dagegen vor, was der einzig richtige Weg sei, so Bethke.