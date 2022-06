DAV Mindelheim arbeitet an klimaneutraler Zukunft

Teilen

Zuletzt wurde das 100-Jährige der Mindelheimer Hütte gefeiert. Bei der DAV-Sektion stehen aktuell aber noch viele weitere Projekte auf der Agenda, wie bei der Jahreshauptversammlung deutlich wurde. © Hofer

Mindelheim – Auf ein ereignisreiches Jahr 2021 hat zuletzt der DAV Mindelheim bei seiner Jahreshauptversammlung zurückgeblickt. Neben einem wichtigen Bauprojekt wurde das 100-Jährige der Mindelheimer Hütte gefeiert. Mit weiteren Investitionen, neuen Ideen und einem Arbeitskreis stellt der DAV aktuell die Weichen für die nächsten Jahre.

Der Erste Vorstand Gerhard Groos gab zunächst einen Überblick über das Vereinsleben im abgelaufenen Jahr: Auch im Jahr 2021 hatte der Lockdown von Dezember 2020 bis ins Frühjahr 2021 zu starken Einschränkungen für die Teilnahme am Tourenprogramm geführt, unter anderem an der Kletteranlage und für die Übernachtung auf der Mindelheimer Hütte galten strenge Vorschriften. So hatten es insbesondere ungeimpfte Mitglieder schwer, die Angebote der Sektion weiter zu nutzen. Im Sommer konnte das Tourenprogramm dann wieder eingeschränkt umgesetzt werden, auch waren wieder Kurse am Kletterturm möglich. Geboten war auch 2021 wieder viel Abwechslung – von Wanderungen über Berg- und Eistouren, Klettern, Ski- und Schneeschuhtouren bis hin zu Mountain-Bike-Touren und weiteren Kursen.



Ein besonderer Meilenstein letztes Jahr: das Jubiläum „100 Jahre Mindelheimer Hütte“, das mit einem Sternmarsch zur Hütte im August gebührend gefeiert wurde. Wenige Tage später gestaltete Fritz Wölfle mit Ernst Vogt anlässlich des Jubiläums einen originellen Vortragsabend im Forum.

Ein weiteres Großprojekt des letzten Jahres war der Neubau der Seilbahn-Bergstation mit Personaltrakt: Dieser konnte durch die Möblierung der Zimmer und ein paar Restarbeiten nun abgeschlossen werden. „Nun steht den Beschäftigten eine zeitgemäße und angenehme Unterbringungsmöglichkeit während der Zeit auf der Hütte zur Verfügung“, freut sich die DAV-Sektion.



Simone Kühn © privat

Der DAV-Hauptverband fasste 2021 derweil den richtungsweisenden Beschluss, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden. Um dies zu erreichen, müssen alle Sektionen ab 2023 ihren CO²-Fußabdruck verkleinern. Aus diesem Grund hat der DAV Mindelheim bereits eine Arbeitsgruppe Klimaschutz eingerichtet, die sich bereits zweimal getroffen hat und mit Simone Kühn eine ausgewiesene Expertin als als Klimaschutzreferentin gewinnen konnte. Wie auch in der Versammlung angesprochen wurde, beginne der Arbeitskreis mit der Bilanzierung der Bereiche Geschäftsstelle mit Mobilität, Kletteranlage und Mindelheimer Hütte, um eine Grundlagenbasis für künftige CO ² -Reduzierungen zu erhalten. Weitere Mitglieder können laut DAV noch mitarbeiten.

Anschließend stellte Schatzmeister Michael Schwarz die Finanzen vor. Dabei konnte er den Mitgliedern verkünden, dass die Finanzen im Jahr 2021 „solide“ waren und ein Überschuss von insgesamt 177.000 Euro erwirtschaftet werden konnte. Die Übernachtungszahlen auf der Mindelheimer Hütte stiegen wieder auf 5.300 an, was ungefähr die Hälfte der regulären Übernachtungen vor den Coronajahren war. Ferner stellte er fest, dass sich die Kletteranlage durch die Einnahmen von 82 Jahres- und etlichen Einzelkarten selbst trägt. Die wichtigsten Investitionen laut Schwarz im laufenden Jahr: die finalen Restarbeiten an der Bergstation auf der Mindelheimer Hütte, die Errichtung eines Boulderpilzes und eines Stromanschlusses auf der Kletteranlage sowie der Kauf eines weiteren Selbstsicherungsgerätes für den Kletterturm.



Jugendreferentin Carmen Reisländer berichtete dann über die Jugendarbeit im DAV Mindelheim, die in den verschiedenen Gruppen geleistet wird. In der Gruppe „Seilschnecke“ sind zehn Teilnehmer (14-27 Jahre) unter Leitung von Reisländer und Michael Schwarz aktiv in den Bergen unterwegs. In der Gruppe „Mindelkraxler“ unter der Leitung von Mario Leinsle haben sich acht Familien mit ihren Kindern dem Bergsport verschrieben. In der Gruppe „Bergteenies“ mit den Leiterinnen Birgit Brugger und Christine Stehr sind derzeit zehn Kinder bzw. Jugendliche bergaktiv. Neu startet nun eine Kinderklettergruppe, geleitet von Angelina und ­Dominik Stehr.



Max Wohlhaupter, Hüttenreferent der Mindelheimer Hütte, zeigte verschiedene Fotos von der Mindelheimer Hütte – unter anderem vom Mai/Juni 2021, als noch mit bis zu fünf Metern Schnee auf der Hütte zu kämpfen war. Er gab außerdem einen Überblick über verschiedene notwendige Reparaturarbeiten und berichtete, dass aufgrund des großen Wassermangels im August/September Wasser aus dem Tal auf die Hütte gepumpt werden musste.



Der neue Kletterturmreferent Georg Zimmermann führte aus, dass die Kletteranlage sehr gut angenommen werde und 2021 insgesamt 4.200 Eintritte zu verzeichnen waren. Es fanden trotz Corona 21 Kletterkurse, dreimal das Schnupperklettern, ein Spaltenbergkurs und 26-mal das Betreute Klettern statt, das zwölf aktive Kletterbetreuer ermöglicht hatten. Vier neue Kletterbetreuer konnten ausgebildet werden und verstärken nun das Team auf der Kletteranlage.

Attraktiver Kletterturm

Der Kletterturm verfügt über 93 Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, insgesamt 46 Routen wurden neu geschraubt. Und auch der Einbau eines Selbstsicherungsautomaten mit Bandeinzug und eines neuen Automaten hat die Attraktivität des Turmes zuletzt stark erhöht.



Im Jahr 2022 ist laut DAV geplant, ein Übungs- und Trainingsboard mit Überdachung zu erstellen, weitere Kletterkurse anzubieten und neue Routen zu schrauben.



Aufgrund der guten Finanzlage fiel der Bericht der Rechnungsprüferin Anke Themel positiv aus. Die Mitglieder konnten daher uneingeschränkt die Vorstandschaft entlasten. Gewählt wurde mit Mathias Mesenburg ein neuer Schriftführer. In den Beirat gewählt wurde außerdem Simone Kühn als Klimaschutzreferentin.

wk