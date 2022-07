Jahresversammlung bei der KEB: Ein „Christlicher Anker“ für die Menschen

Die wiedergewählte KEB-Vorstandschaft (v. links): Josef Dolp (Rechnungsprüfer), Ursula Kiefersauer (1.Vorsitzende), Albert Urlbauer (Beirat), Josef Neher (Stellvertreter), Stephan Sollors und Bernhard Lauerer. Nicht auf dem Bild: Leonhard Warzecha, Margit Pfänder und Dr. Hubertus Stelzer. © Karl Michl

Unterallgäu – Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) im Landkreis Unterallgäu hat sich kürzlich zu ihrer Jahresversammlung getroffen. Neben einem Rückblick auf die vielfältigen Projekte standen dabei auch Neuwahlen auf dem Programm.

Bei der Wahl setzte die KEB auf bewährtes Personal: die bisherige Vorstandschaft wurde im Amt bestätigt. Somit lenken weiterhin Ursula Kiefersauer als 1.Vorsitzende und Josef Neher als ihr Stellvertreter in den nächsten vier Jahren die Geschicke der KEB. Weitere Vorstandsmitglieder sind Leonhard Warzecha und Bernhard Lauerer. Als Beisitzer fungieren Margit Pfänder, Stephan Sollors, Dr. Hubertus Stelzer und Albert Urlbauer.



Gerade in schwierigen Zeiten, sei es die Pandemie oder der Ukrainekrieg, müsse die KEB auf die Menschen schauen und als Bildungseinrichtung reagieren, betonte Ursula Kiefersauer in ihrer Ansprache. Wegen einer Satzungsänderung habe man in diesem Jahr zwei außerordentliche Mitgliederversammlungen abgehalten. Die Zeichen stünden für die KEB auf Optimismus, sagte die Vorsitzende.



Wichtig auch: Es habe wieder Fördergelder gegeben, da die geforderte Mindestteilnehmerzahl von 10.000 Teilnehmerlehreinheiten erreicht worden sei. Im Dekanat Mindelheim seien 34, im Dekanat Memmingen 15 Veranstaltungen bezuschusst worden, berichtet die KEB. Insgesamt habe man sieben zentrale Veranstaltungen durchgeführt, unter anderem zum Synodalen Weg und zum jüdischen Leben in Schwaben. Eine Bildungsfahrt auf der Straße der Romanik habe nach Halberstadt, Magdeburg, Quedlinburg, Wernigerode und Naumburg geführt.



Der KEB gehe es um das Zusammenkommen und die Begegnung von Menschen, so Landrat Alex Eder in seinem Grußwort. Bei ihr stünden Werte im Vordergrund, die als christlicher Anker für die Menschen wichtig seien.



Im anschließenden Vortrag „Heilsame Spiritualität in schwierigen Zeiten“ ging Klinikseelsorger a. D. Josef Epp auf die Bedeutung spiritueller Grundlagen ein. Er präsentierte wissenschaftliche und auch psychologische Belege, dass Sinnhaftigkeit und Spiritualität für ein gelingendes und zufriedenes Leben der Menschen maßgeblich seien. „Spiritualität ist Wertschätzung seiner selbst, ist Dankbarkeit und Verbundenheit“, so Epp. Ruhe, Meditation, Berührungen und wie auch die Pflege eines Netzwerks zu Menschen seien Wege zur Lebensbejahung und Entspannung.