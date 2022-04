Kunstverein Mindelheim: Sphärisches von den Färöer Inseln im Salon

Von: Regine Glöckner

„My favorite place“ von Jan Nystrøm war auch bei der Mitgliederausstellung des Kunstvereins im Forum zu sehen. © Glöckner

Mindelheim – Gerade noch hing das seltene Sphären einfangende Bild in der Mitgliedervereins­ausstellung im Mindelheimer Forum. Nun bekommt „My favorite place“ einen neuen Platz: nämlich im Salon des Kunstvereins, wo ab kommendem Sonntag, 3. April, der Künstler Jan Nystrøm einen Einblick in sein Schaffen gewährt. Das bemerkenswerte Porträt mit dem Blick in eine fantastische Vorstellungswelt in den Kopf eines Zeichners darf dabei natürlich nicht fehlen.

„Just for the Lieblingsorte“, also eigens für die kürzlich präsentierte Ausstellung „Lieblingsorte“, hatte der Zeichner dieses Bild gefertigt. Und etwas Besonderes ist ihm damit gelungen. Ihm, dem Künstler mit dem dänischen Pass, der von den Färöer Inseln stammt, einem autonomen Staatengebilde, einer besonderen Inselwelt.



Gleichermaßen besonders ist Nystrøms Ausdrucksvermögen, mit dem er ab 2018 auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde – insbesondere dank seines täglichen Zeichen-Blogs (also einer jeden Tag geposteten Zeichnung), der immer noch online zu sehen ist.



Kombination, Inspiration und Imagination sind die Begriffe, die fallen, wenn man mit dem 40-Jährigen spricht, deutsch-englisch und gemeinsm mit Susanne Zondler, seiner Partnerin, ja, seiner Muse, „die ihn so sehr bei seinen künstlerischen Ambitionen unterstützt“, wie er betont. Und deretwegen er auch seine Heimat verlassen hat, nachdem sie einander auf den Färöer Inseln kennengelernt hatten, um sich dann mit ihr gemeinsam in Erkheim niederzulassen.



Was manchem Kleinkind der Schnuller, sei ihm wohl der Stift gewesen. Ein Mal- oder Zeichenstift, mit dem er Beschäftigung fand und malte was das Zeug hielt. Eine Leidenschaft, die nie erlosch und bis heute gespeist wird aus seinem vielseitigen Interesse an allem Künstlerischen: Film, Musik, Digitalem, Fotografie und allen schöpferischen Darbietungsformen.



Die Beschreibung seiner künstlerischen Arbeit als „kreatives Multitasking“ gefällt ihm sehr und ist ihm eben auch zu eigen: Streetart, Comics, mythische Figuren oder Sagenelemente aus seiner nordischen Heimat waren schon immer und sind auch noch die außergewöhnlichen Produkte seiner Fantasie. „Einfach abmalen“ ist weniger sein Ding.



Wobei sich sein aktuelles Schaffen vor allem auf Papier niederschlägt in Zeichnungen mit Bleistift oder Tusche. Aber auch eine eigens entwickelte Powder-Malweise, Arbeiten mit Wachsmalkreiden und somit einige kolorierte Blätter, werden im Salon zu sehen sein.

Gern würde Nystrøm „­fulltime“, wie er sagt, seiner künstlerischen Tätigkeit nachgehen. Aber das klappt aktuell (noch) nicht und so arbeitet er derzeit in einem Handwerksbetrieb. Und findet seine Motive zunehmend bei Spaziergängen und Ausflügen mit seiner Künstlergehilfin „Sanne“ im Unterallgäu.



In perfektem Deutsch lässt er zum Schluss des Gespräches mit dem Wochen KURIER noch wissen: „Ich hoffe, es ist viel los“ im Salon. Dem Mann mit dem Stift und dem so augenfällig individuellen künstlerischen Stil ist das sehr zu wünschen.



Die Vernissage im Salon (Frundsbergstr. 2) findet am Sonntag, 3. April, um 15 Uhr statt. Die weiteren Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch 17-19 Uhr; sowie am 9., 10., 16.,23., 24. April, 15-18 Uhr; 27. April bis 19 Uhr.

Regine Glöckner