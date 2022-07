Grob begrüßt den 5.000. Mitarbeiter in Mindelheim

Prominent empfangen

Mindelheim – Mindelheims größter Arbeitgeber wird noch größer – und durfte vor wenigen Tagen einen echten Meilenstein feiern: Aufsichtsratsvorsitzender ­Christian Grob und Personalleiter Karl Hempfer begrüßten am 1. Juli den 5.000. Mitarbeiter in Mindelheim.

Als Marco Kusterer an jenem Freitag seine neue Arbeitsstelle antrat, hatte er wohl nicht damit gerechnet, so prominent empfangen zu werden. Gleich an seinem ersten Arbeitstag wurde er persönlich von Christian Grob und Karl Hempfer begrüßt. Dabei betont die Firma Grob: Nicht alle neuen Mitarbeiter werden in dieser Form willkommen geheißen. Marco Kusterer ist der 5.000. Mitarbeiter, der am Stammsitz in Mindelheim seine Arbeit aufgenommen hat. Von Christian Grob erhielt er eine Urkunde, die diesen Meilenstein dokumentiert. Kusterer wird bei Grob als Zerspanungstechniker mit Schwerpunkt „Drehen“ im Fertigungsbereich arbeiten.



Die Zahl der Mitarbeiter steigt im Stammwerk in Mindelheim sowie in der gesamten Grob-Gruppe seit Jahren kontinuierlich an: Waren 2005 noch etwas weniger als 2.000 Personen in Mindelheim beschäftigt, hat sich die Zahl bis 2017 verdoppelt und seither noch um weitere 1.000 Mitarbeiter erhöht. Damit arbeiten in fünf Produktionswerken und 16 Niederlassungen inzwischen rund 7.500 Mitarbeiter für die Grob-Gruppe.



Christian Grob erklärt: „Wir sind sehr stolz, dass wir besonders in den letzten Jahren im Zuge der strategischen Neuausrichtung auf die Elektromobilität in der Grob-Gruppe ein konstantes Wachstum erzielen konnten.“ Weitere Fachkräfte seien dringend gesucht, so Grob.