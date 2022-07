Karl Geller ist neuer Radverkehrsbeauftragter der Stadt Mindelheim

Karl Geller (Mitte) will den Radverkehr in Mindelheim vorantreiben – was auch ganz im Sinne von Bürgermeister Dr. Stephan Winter (links) und Klimaschutzmanagerin Simone Kühn (rechts) ist. © Beck

Mindelheim – Die Stadt will die Attraktivität des Radverkehrs erhöhen. Seit kurzem gibt es deshalb auch einen Radverkehrsbeauftragten: Karl Geller. Er ist Gründungsmitglied des Mindelheimer Energieteams und arbeitet seit 2019 auch in einem eigens gegründeten (ehrenamtlichen) Radteam mit.

Das Radteam, das sich um die Verbesserung aller radverkehrsbezogenen Angelegenheiten in Mindelheim kümmert, erhält durch die Einrichtung eines Radverkehrsbeauftragten einen „Kümmerer“ für die Umsetzung. Auch Klimaschutzmangerin Simone Kühn freut sich über die Unterstützung. Außerdem ist Mindelheim bereits seit dem Jahr 2019 Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern (AGFK).



„Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit kann ich momentan leider nur drei Stunden pro Woche einbringen. Die Aufgabe passt aber gut zu meinem Beruf an der Berufsschule als Abteilungsleiter Fahrzeugtechnik, Sportlehrer und Koordinator des Projekts Klimaschule“, so Geller.



Auch Bürgermeister Dr. Stephan Winter begrüßt es, dass das Thema „Radverkehr“ noch mehr Aufmerksamkeit erhält. „Ich möchte, dass jede Fahrt, die in Mindelheim mit dem Rad gemacht werden kann, auch mit dem Rad gemacht wird“, so der Rathauschef. Ein Hauptanliegen des Bürgermeisters ist dabei auch, dass Radler ihr Ziel sicher erreichen.



„Wir haben im Radteam eine lange Liste möglicher Verbesserungen erarbeitet, die den Radverkehr für jeden, egal ob er mit dem Alltagsrad, dem Pedelec, dem Lastenrad oder Kinderhänger unterwegs ist, erheblich verbessert, erleichtert und sicherer macht“, so Geller. Vieles sei bereits in Umsetzung, so z.B. Mindelheims erste Fahrradstraße oder bessere Abstellmöglichkeiten am Bahnhof.



Auch bei der Planung aller Neubauviertel werde – so wie bereits im Norden Mindelheims verwirklicht – auf die Attraktivität für Radfahrer jeden Alters geachtet, heißt es von der Stadt. „Mehr Kopfzerbrechen bereiten mir die älteren Viertel meiner Heimatstadt und die Wege zu den Arbeitsplätzen im Industriegebiet, Kindergärten, Schulen und Sportstätten“, sagt der neue Radverkehrsbeauftragte.



Hier gehen die Maßnahmen zur Radverkehrsförderung allerdings auch oft mit Verbesserungen für Rollstuhlfahrer, ältere Menschen mit Rollatoren oder jungen Eltern mit Kinderwägen Hand in Hand. Geller ist bereits die komplette Kernstadt abgefahren und hat unter anderem die Hochbordkanten der Gehwege an Kreuzungen kartiert. Auf diese Problematik wurde er offenbar durch eine junge Mutter aufmerksam, die ihm erklärte, wie beschwerlich Radfahren für die Jüngsten sein kann, die bis zum achten Lebensjahr auf dem Gehsteig fahren müssen.



Konkretes Ziel des Radverkehrsbeauftragten ist es laut der Stadtverwaltung, den Radverkehr in Mindelheim zu verdoppeln. Dazu wird sich Geller mit Akteuren wie der Polizei, Schulen, Verbänden, Vereinen, Betrieben, Krankenkassen und der Mindelheimer Geschäftswelt in Verbindung setzen und versuchen, gemeinsam voranzukommen. Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge auch von Bürgern ist Geller erreichbar per Mail an karl.geller@mindelheim.de.