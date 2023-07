Grünen Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze besucht das Unterallgäu - Vor Ort über Mindelheimer Freibad informiert

Grünen Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze besucht das Unterallgäu

Die Besuchergruppe um Katharina Schulze im Mindelheimer Freibad. © privat

Unterallgäu - Die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 / Die Grünen im Landtag und bayerische Spitzenkandidatin, Katharina Schulze, nahm ein vielfältiges Programm in Bad Wörishofen und Mindelheim wahr. Auch die MdLs Max Deisenhofer und Stephanie Schuhknecht begleiteten sie.

Als Erstes besuchte Schulze in Begleitung von MdL Max Deisenhofer, Holger Jankovsky, Direktkandidat für den Landtag und Ursula Reichenmiller-Thoma, Direktkandidatin für den Bezirkstag (beide Stimmkreis 708) sowie weiteren Mitgliedern des Grünen Kreisverbands Unterallgäu die Firma Tricor Packaging & Logistics AG in Bad Wörishofen. Dort standen vor allem die Themen Energie- und Planungssicherheit im Vordergrund. TRICOR ist mit mittlerweile über 2.100 Mitarbeitenden, vorwiegend in Deutschland, einer der größten Arbeitgeber im Unterallgäu. Mit den Vertretern und Vertreterinnen des Unternehmens, Dr. Günther Burkhard (CFO), Simon Weiß (Leiter Design & Innovation Centre), Peter Weiß (Werksleiter Bad Wörishofen), Benedikt Deigendesch (Leiter Personal), Klaus Weidenhaupt (Energiemanagement) und Dierk Wiese (Leiter Proof of Concept Centre) fand ein dreistündiger Austausch statt, bei der die grüne Besuchergruppe nicht nur etwas über die Eigenschaften von Wellpappe lernte, sondern auch wo die 1931 als Wagnerei im nahen Eppishausen gegründete Firma mit Schwierigkeiten kämpft und welche Hebel Tricor bewegt, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Als zweite Station des Tages stand das Mindelheimer Textilmuseum auf der Agenda. Dort wurde Katharina Schulze vom ersten Bürgermeister der Stadt, Dr. Stephan Winter, sowie dem Kulturamtsleiter, Christian Schedler, den Kuratorinnen Doris Wenzel und Frederike Haber sowie dem zweiten Bürgermeister, Roland Ahne, empfangen und nahm an einer Sonderführung zur Ausstellung „Billig ist zu teuer“ teil, die sich sehr zeitgemäß und erfrischenderweise nicht mit erhobenem Zeigefinger mit den Folgen der Fast-Fashion-Industrie und potenziellen Möglichkeiten zur nachhaltigeren Gestaltung des Modekonsums befasst. Schließlich ist die Produktion von Textilien mit zehn Prozent des gesamten weltweiten CO2-Ausstoßes erheblich am Klimawandel beteiligt. Im Textilmuseum ebenfalls dabei waren die beiden Gründer des Start-Ups „Ever & Anon“ aus Bad Wörishofen, Carina Preschl und Sebastian Dittrich, die sich der nachhaltigen Mode verschrieben haben. Sie designen Mode, die zu einem möglichst hohen Anteil aus recycelten Fasern besteht, und lassen sie ausschließlich in Deutschland produzieren.

Im Anschluss trug sich Schulze im Gobelin Saal in das Goldene Buch der Stadt Mindelheim ein.

Grünen Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze besucht das Unterallgäu - Vor Ort über Mindelheimer Freibad informiert

Als Nächstes ging es für die Besuchergruppe um Schulze weiter zum Mindelheimer Freibad. Dort erfuhren sie vor Ort wie das erst vor Kurzem sanierte Schwimmbad annähernd energieautark neu gestaltet wurde, unter anderem nämlich mit PV, Wärmepumpe und Solarthermie. Die Spitzenpolitikerin zeigte sich begeistert von der Umsetzung des Energiekonzeptes und davon, wie gut das Bad offensichtlich von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird: „Ich bin sehr beeindruckt, wie Mindelheim ein so vielfältiges kulturelles Angebot mit topaktuellen Themen wie Nachhaltigkeit in der Modebranche präsentiert. Es war heute großartig zu erleben, wie die Stadt in ihr Freibad mit einer durchdachten und nachhaltigen Herangehensweise investiert hat - ein Leuchtturmprojekt, von dem sowohl Familien als auch junge und ältere Menschen profitieren.“

Den Abschluss dieses ereignisreichen Tages bildete eine After-Work-Veranstaltung im Silvestersaal Mindelheim, bei der über 50 interessierte Bürgerinnen und Bürger das Gesprächs- und Austauschangebot wahrnahmen. So lernten sie die grüne Spitzenkandidatin und auch Holger Jankovsky und Ursula Reichenmiller-Thoma und ihre Standpunkte zu den unterschiedlichsten Themen kennen. Es ging unter anderem um den Ausbau der erneuerbaren Energien, das Bildungssystem, Kinderarmut, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen und auch die Wichtigkeit die Demokratie, in der wir leben, zu schützen.