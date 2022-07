Kathrinenfest in Mindelheim: Was am 16./17. Juli geboten ist

Feuerwehr und Stadtkapelle Mindelheim freuen sich auf ein schönes Kathrinenfest. Zu den finalen Planungen trafen sich (v. links) Tobias Abbold, Karl-Heinz Abbold, Christian Mutzel (alle Feuerwehr), Lukas ­Meixner (Stadtkapelle), Elke Müller (Lindenbrauerei) und Peter Müllner (Stadtkapelle). © Häfele

Mindelheim – Es ist wieder soweit: Die Freiwillige Feuerwehr und die Stadtkapelle Mindelheim veranstalten am Wochenende, 16. und 17. Juli, wieder das beliebte Kathrinenfest. Zu den letzten Vorbesprechungen trafen sich dazu die verantwortlichen Vorstände von Feuerwehr und Stadtkapelle am Veranstaltungsort auf dem Kathrinenberg zusammen mit ­Elke Müller von der Lindenbrauerei.

Los geht’s auf dem Kathrinenberg am Samstag, 16. Juli, ab 19 Uhr. „Die Besucher erwartet ein unterhaltsamer Abend mit Verköstigung durch die Feuerwehr sowie Unterhaltungsmusik und gute Laune mit der Stadtkapelle“, erklären die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung.

Am Sonntag, 17. Juli, beginnt das Fest um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel, gestaltet von der Jugendkapelle 2. Anschließend folgt ein Frühschoppen und Mittagstisch mit verschiedenen ­Schmankerln sowie musikalischer Unterhaltung mit der „Blechverhau“.



Bei Kaffee und Kuchen unterhält ab 14 Uhr die Jugendkapelle 1 sowie das Schulorchester. Für die kleinen Gäste sind verschiedene Spiele sowie Kinderschminken geboten. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei und die Preise sind wie auch in der Vergangenheit familienfreundlich gehalten. So soll es bei hoffentlich bestem Wetter ein Fest für die ganze Familie werden.