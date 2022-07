Kerkerheiland der Mindelheimer Heilig Geist Kapelle in neuem Glanze

Von: Melanie Springer-Restle

Der aus dem zweiten Drittel des 18. Jahrunderts stammende Kerkerheiland wurde von Diplomrestaurator Ernst Striebel aufbereitet. Zur Fertigstellung gab es eine Benefizveranstaltung. © Springer-Restle

Mindelheim – Wenn man es nicht weiß, läuft man womöglich einfach vorbei. Denn die Außenwand des ehemaligen Heilig-Geist-Spitals gibt keinerlei Hinweis darauf, dass sich dahinter eine Kapelle befindet. In selbiger hat der frisch restaurierte Kerkerheiland seinen Platz. Dort fand am Mittwoch der vergangenen Woche eine Benefizveranstaltung zur abgeschlossenen Renovierung statt.

Um die auf Hochglanz gebrachte Heiligenfigur auch der Öffentlichkeit zu präsentieren, hat sich der Freundeskreis Alt-Mindelheim e.V. ein besonderes Rahmenprogramm einfallen lassen und zu einer Veranstaltung in die Heilig-Geist-Kapelle der Hospitalstiftung Mindelheim eingeladen. Geboten waren fachkundige Worte von Kulturamtsleiter Christian Schedler zum Protagonisten des Abends, aber auch zur Geschichte Mindelheims.



Richard Laeverenz, der Erste Vorsitzende des Vereins Freundeskreis Alt-Mindelheim, freute sich, dass trotz des perfekten Biergartenwetters doch zahlreiche Interessierte der Einladung zu der Benefizveranstaltung gefolgt waren. Musikalisch umrahmt wurden die Redebeiträge vom Harfentrio Legno Sonoro. Die drei Musikerinnen wählten stimmungsvolle Beiträge und beherrschten eine erstaunliche Vielfalt an Instrumenten.

Kulturamtsleiter Christian Schedler (rechts) erzählte Interessantes zur Geschichte des Spitals, aber auch zur Stadt Mindelheim. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Harfentrio Legno Sonoro (links). © Springer-Restle

Die „Grundmöblierung“ einer Stadt

Als „Grundmöblierung“ einer Stadt bezeichnete Schedler institutionell wichtige Einrichtungen einer Stadt. Dazu gehören nicht nur eine Stadtmauer, Kirchen und Klöster, sondern auch ein eigenes Spital. Letzteres ist nicht im Sinne eines Krankenhauses aufzufassen, sondern als Versorgungsstätte für ältere und bedürftige Menschen. Einen solchen Ort gab es in Mindelheim bereits im Spätmittelalter. Schedlers Ausführungen zufolge leistete Herzog Ulrich von Teck im Jahr 1426 dem im Bau befindlichen Spital große Zustiftungen. Damals bildeten drei giebelständig zur Straße stehende Häuser das Spital. Das Ensemble glich optisch dem früheren Heilig-Kreuz-Kloster.



Im Jahr 1448 erfolgte die Weihe der Kapelle. Im 30-jährigen Krieg wurde das Gebäude stark beschädigt und 1678 neu gebaut. Schedler schließt nicht aus, dass die einst drei Häuser zu diesem Zeitpunkt schon zu einem großen Gebäudekomplex zusammengefasst wurden: „Dieser Neubau aus dem Jahr 1678 bestand aus einer einheitlichen Fassade.“ Die Kapelle trat von außen nicht in Erscheinung, ja wurde sogar mit einem Blendportal versehen zugunsten der Symmetrie der Fassade. „Ich wusste lange gar nicht, dass hinter der Mauer eine Kapelle ist“, gestand Mindelheims Zweiter Bürgermeister Hans Wawra unserer Redaktion. Da war er sicher nicht der einzige Mindelheimer. Schade eigentlich, denn die gut versteckte Kapelle verfügt über eine Vielzahl an kulturellen Schätzen. So finden Besucher beispielsweise Altarfiguren aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, ein Deckengemälde aus 1911 und eine Madonna im Typus der Patrona Bavariae um 1700 vor. Der eigentliche Protagonist der Veranstaltung, der Kerkerheiland, stammt aus dem zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts. Restauriert wurde er jüngst von Diplom-Restaurator Ernst Striebel aus Kirchheim. Dieser reinigte unter anderem die Oberflächen, verleimte lose Holzverbindungen, kittete die Fehlstellen mit Leimkreidekitt, überzog den Heiland partiell mit einem Firnis zum Glanzausgleich und festigte die Fassung mit Hausenblasenleim. Doch auch die Bleibe des Heilands wurde auf Vordermann gebracht: die Nische, in der er steht.

Exzentrisches Leiden

In neuem Glanze erstrahlt die lebensgroße Skulptur nun in der grob verputzten Kerkernische. Der Heiland hat, so Schedler, ein hoheitsvolles Gesicht mit stark verinnerlichtem Leiden. „Das extrem exzentrische Leiden ist aus dem Barock“, verrät Schedler. Gezeigt wird der Heiland direkt nach der Geißelung und Dornenkrönung in einer purpurnen Tunika, die königliche Würde zum Ausdruck bringt. Die massiven Ketten sowie die Hand- und Leibschellen demonstrieren die Rohheit und das Leiden, das Jesus für die Menschen auf sich nahm. Die Schulterwunde, die durch das Tragen des Kreuzes entstand, ist angedeutet.



Dr. Georg Steber las Passagen aus „Mindelheimer Geschichten von 1859“ vor. © Springer-Restle

Einen kritisch und gleichermaßen unterhaltsamen Seitenblick auf Mindelheim und seine Bevölkerung warf Dr. Georg Steber. Er las ausgewählte Passagen aus dem Werk „Mindelheimer Geschichten von 1859“ von Trieb und Seybold. So erfuhren die Zuhörer, dass sich die Mindelheimer in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch Wohltätigkeitssinn und Gutmütigkeit auszeichneten, guten Hopfen anbauten und ihre Seidenraupenzucht mit Erfolg betrieben. Sorge bereite allerdings die Freude an Klatschereien. „Die übertriebene Entstellung von Tagesneuigkeiten“ sei keine Seltenheit, klärte Dr. Steber die Zuhörer auf.

Vom Verein finanziert

Die Kosten der Restaurierung des Kerkerheilands in Höhe von circa 2.000 Euro hat der Freundeskreis Alt-Mindelheim übernommen. Der im Jahr 1967 gegründete Verein zählt derzeit 220 Mitglieder und freut sich stets über Neuzugänge. Das erste Förderobjekt war der Marienbrunnen. Damals konnte der Verein im Jahr 1971 stolze 45.000 für die Brunnenanlage samt Mariensäule beisteuern. Weitere bedeutsame Förderprojekte waren der Untere Torturm, die Herrgottsruhkapelle sowie die Knabenschule.



Der Verein hat so manch kulturellem Erbe Mindelheims sichtlich neuen Glanz verliehen. Man darf gespannt sein auf das nächste Projekt.