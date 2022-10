Kinderbetreuung: Wiedergeltingen rüstet sich für das Ganztagsförderungsgesetz

Von: Oliver Sommer

Das Aurbacherhaus und die Grundschule (links) werden schon jetzt gemeinsam genutzt bei Veranstaltungen. Da böte sich die Kombination an für die Ganztagsbetreuung der Kinder. © Oliver Sommer

Wiedergeltingen – Mit dem Ganztagsförderungsgesetz soll eine Betreuungslücke geschlossen werden, die nach der Kita-Zeit für viele Familien wieder aufklaffen könnte, wenn die Kinder eingeschult werden. So sollen ab August 2026 zunächst alle Schulkinder der ersten Klasse einen Anspruch erhalten, an fünf Tagen in der Woche acht Stunden, also ganztägig, betreut zu werden.

Finanziert, oder vielmehr bezuschusst, werde das vom Bund, der dafür 3,5 Milliarden Euro investieren wolle, so Bürgermeister Norbert Führer, wobei nicht ganz 14 Prozent der Summe, 428 Millionen Euro, nach Bayern gehen. Man müsse jetzt schon handeln, so der Wiedergeltinger Rathauschef, denn die Zeit laufe. In vier Jahren müsste die Infrastruktur stehen. Daher müsse man also mit den Baumaßnahmen bereits jetzt beginnen.



Derzeit seien Bund und Länder noch in Verhandlungen, so Bürgermeister Norbert Führer, um eine Verwaltungsvereinbarung zu schließen, damit die Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden könnten. Um an die Gelder zu kommen, müsse man zeitnah die Weichen stellen, war sich Führer sicher. Schon ab Mitte September sei es möglich, Unbedenklichkeitsbescheinigungen zu erhalten, wodurch eine Baumaßnahme vorfristig begonnen werden könnte. Dieser Unbedenklichkeitsbescheid sei zwar noch keine Förderzusage, allerdings müsse man nicht warten, bis die Verhandlungen abgeschlossen seien.



Derzeit müsse man über die Art der Infrastrukturmaßnahmen diskutieren. Eine Möglichkeit, die der Bürgermeister dabei ins Spiel brachte, ist die Zusammenlegung bzw. Verknüpfung der Projekte Dorfgemeinschaftshaus und Ganztagsbetreuung. Ideale Voraussetzungen dafür böte das neben der Grundschule gelegene Aurbacherhaus, das im Besitz der Kommune ist. Man könnte einen Ideen- oder Architektenwettbewerb ausschreiben, um die beiden Projekte miteinander zu realisieren. Gefördert werden könnte dieser wie auch der Umbau aus Mitteln der Dorf­erneuerung und Infrastruktur Schule. Das sei aber noch zu klären. Derartige Kombinationen seien durchaus üblich und machbar und die Synergieeffekte seien explizit erwünscht, wusste Führer aus einem Telefonat mit dem Amt für ländliche Entwicklung zu berichten.



Für seine Kommune geht Führer von einem Bedarf für um die 40 Kinder aus, nachdem Amberg die Betreuung auf eigenem Grund und Boden umsetzen möchte; Wiedergeltingen und Amberg bilden einen Schulverband. Führer erinnerte auch daran, dass bei der Dorferneuerung das Thema Neu- oder Umbau Aurbacherhaus und Dorfgemeinschaftshaus inklusive Anbindung an die Grundschule in der Priorisierung der Maßnahmen ganz vorne gelegen hatte. Tatsächlich liegen nur wenige Meter zwischen den beiden Gebäuden und schon jetzt werden die Räume für Feste oder Veranstaltungen wie jüngst gemeinsam genutzt, unter anderem die Küche in der Grundschule und das Lager im Aurbacherhaus.

Keine Angst vor Schulden

Unter anderem wurde über die Kriterien des Architektenwettbewerbs diskutiert und dass man keine Angst vor möglichen Schulden haben sollte, nachdem Wiedergeltingen derzeit sowieso schuldenfrei ist.



Die größte Sorge Führers galt denn auch der personellen Situation, da der Arbeitsmarkt für Betreuungskräfte so gut wie leergefegt ist. Er werde aber auf jeden Fall auch schauen, versprach Führer, ob es vergleichbare Projekte im Landkreis oder Bezirk gebe, die man schon einmal besuchen könnte.