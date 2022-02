Kinderpornos: Sieben Männer aus dem Landkreis unter Verdacht

Sieben Hausdurchsuchungen hat die Polizei am Mittwoch in Memmingen und dem Unterallgäu durchgeführt. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Unterallgäu – Die Polizei hat diese Woche in Memmingen und im Unterallgäu sieben Wohnungen bzw. Häuser durchsucht. Die Beschuldigten stehen unter Verdacht, kinderpornografische Inhalte verbreitet oder zumindest besessen zu haben. In den nächsten Tagen sollen Handys und andere elektronische Geräte, die beschlagnahmt wurden, ausgewertet werden.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen und ein Fachkommissariat der Kripo Memmingen hatten zuletzt wieder im Bereich Kinder- oder Jugendpornografie ermittelt. Anlass dazu gaben unter anderem kinderpornografische Video- oder Bilddateien, die in Chat-Gruppen aufgetaucht waren.



Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen statteten die Einsatzkräfte mit Unterstützung der Zentralen Ergänzungsdienste des PP Schwaben Süd/West am Mittwoch insgesamt sieben Beschuldigten schon am frühen Morgen einen Besuch ab. Alle sieben Durchsuchungsbeschlüsse wurden im Landkreis Unterallgäu sowie der Kreisfreien Stadt Memmingen vollzogen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Bei den Beschuldigten handelte es sich um (zur Tatzeit) junge erwachsene Männer sowie einen Jugendlichen.

Insgesamt beschlagnahmten die 30 Einsatzkräfte zwölf Smartphones, fünf Laptops/Tablets/PCs, eine PlayStation und weitere Speichermedien. Diese sollen in den nächsten Tagen ausgewertet werden. In einem Fall wurden in einer Cloud ausgelagerte, strafrechtlich relevante Daten sichergestellt. Zudem fanden die Ermittler in zwei Fällen geringe Mengen an Marihuana.



„Im Fall von Kinderpornografie stellt bereits der Besitz eines solchen Bildes oder Videos einen Straftatbestand dar. Dieser Tatsache sind sich insbesondere Jugendliche im Umgang mit sozialen Medien oft nicht bewusst“, erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Von der Durchsuchungsaktion erhofft sich die Polizei auch eine „präventive Signalwirkung“ für die Beschuldigten und deren Umfeld – wenngleich natürlich die Aufklärung und Ermittlung eines strafbaren Besitzes oder Verbreitens kinder- und jugendpornografischer Schriften im Vordergrund stehe.



Ferner klärt die Polizei auf: Auch das automatisierte Herunterladen von derartigen Bild- oder Videodateien über soziale Medien wie zum Beispiel WhatsApp, Instagram oder Twitter könne im weiteren Verlauf bereits den Straftatbestand des Besitzes von Kinder- und Jugendpornografie erfüllen.

