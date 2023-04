Kino Huber kredenzt restaurierten Stummfilm „Die Kneippkur“ mit Jazz-Musik

Von: Regine Glöckner

Eine sehenswerte Szene im restaurierten Stummfilm „Die Kneippkur“: Die Hände zum Himmel – Kneippkur mit Musik schon 1923. © Glöckner

Bad Wörishofen - „Kneippkur ausverkauft, keine freien Plätze mehr“, so verbreitete sich das Lauffeuer unter den Hiesigen. Diese Mitteilung war bis in die 1980er Jahre des Kneippkurbooms bei Hotel- und Kurheimbesitzern in Wörishofen gang und gäbe.

Bad Wörishofen – Diesmal galt sie den Wartenden vor dem Huber-Lichtspiel-Kino und der dort angekündigten Jubiläums-Aufführung: nämlich des auf Betreiben des hiesigen Verschönerungsvereinsvorsitzenden Michael Scharpf wiederhergestellten Kneippkurstummfilms (der Kurier berichtete) aus dem Jahre 1923 und damit eines Kneipp- „Propagandafilms“, als was er bald bei seinen deutschlandweiten Vorführungen bezeichnet wurde.

Dessen jetzige Rekonstruktion und Präparierung war nur mit enormem Aufwand, Geschick und Geldspenden überhaupt möglich, wie der Cineast Scharpf vor Filmbeginn kenntnis – und bildreich vorführte, ergänzt um einen filmtechnisch informativen Beitrag von Marie Bendl und Thomas Bakels, von der Kooperationsfirma Alpha-Omega digital München.



Als rezeptfreies Kneipp-Vademecum erwies sich dann die schon damals und nun wieder maßgeblich vom Kneippbund unterstütze filmische Kneippkur-Dokumentation. Samt der klang- und gemütvoll-passgenauen Livemusik des Ostallgäuer Harald-Rüschenbaum-Jazz-Trios: Kneipp zwischen Volkslied, Swing und Oper genau wie seine Patienten zwischen Landvolk und Adel, Arm und Reich, vom Kind bis zum Greis. Wirkungsvoll erheiternd, unterhaltsam; aber auch durchaus erkenntnisreich.



Der Streifen wuchert mit den damaligen Pfunden Wörishofens als architektonisch-baulich aufstrebendem und naturnah-aufblühendem Kurort. Und freilich: mit einer Riesenstatisterie, die was hermachte: Halb (oder ganz?) Wörishofen als große glückliche Kneippfamilie. Attraktive Freiluft- und belustigende Massenszenen waren seriösen Sprechstunden oder eindrücklichen Individual-Behandlungen kontrastreich gegenübergestellt. Deren filmische Umsetzung war unter den Gegebenheiten der damaligen Zeit mehr oder weniger perfekt gelungen, was heute umso amüsanter wirkt.



Der in höchsten Inflationszeiten zustande gekommene 20er-Jahre-Werbefilm für die Kneippkur dürfte, gutgemeint ob seiner ehrlichen Robustheit und den drastisch wirkenden Wasser-Anwendungen, zackigen Wickel-Praktiken und gar nicht geschmeidigen Heilgymnastikübungen, aber auch viele Adressaten schon seinerzeit ganz schön aufgeschreckt haben.

Nix für Warmduscher



Natürlich wurde im Kino darüber geschmunzelt, man konnte aber auch während der Vorführung ins Grübeln kommen, welches Kneippkur-„Image“ sich dadurch schon damals verbreitete und eben partiell bis heue hält: Wirkungsvoll aber nichts für Warmduscher.



Bemerkenswert



Drei inhaltliche Aspekte des 100 Jahre alten Filmes sind bemerkenswert: Er widmet sich ausführlich neben der Kur für angeschlagene Zeitgenossen den Anwendungen für Kinder und Senioren; er zeigt in finanziell dramatischen Zeiten den kostengünstigen Zugang zu Kneipps Heilmethode und vor allem die einfach umzusetzenden Möglichkeiten der Kneipptherapie oder (Nach-)Kur für zu Hause.

Als Film-Darsteller konnte Scharpf mit viel Akribie einige damalige Kneipp-Szene-Persönlichkeiten identifizieren, darunter Adolf Scholz, Alfred Baumgarten, Simpert Kreuzer – dazu Klosterschwestern in vollem Habit bei Wickel-Anwendungen an teils bemitleidenswert-erbarmungswürdigen Vorführkindern. Der Film bot viel Gesprächsstoff: als Beispiel gelungener Filmrestauration, als geglücktes Kneipp-Kur-Revival und mit seinen 20er-Jahre-Bildern als ortshistorisches Kleinod unter dem Motto: Es war einmal. So schön. Retro hat Zukunft. Kneipp hoffentlich auch.

Das Filmhaus Huber in Bad Wörishofen präsentiert „Die Kneippkur“ erneut am kommenden Sonntag um 16 Uhr.