Kirchheim: Alteisen-Sammelaktion macht Kinder glücklich

Hier stehen die stolzen Sammler einer vierwöchigen Aktion, von der nun Kirchheims Kindergartenkinder profitieren. © Erich Wörishofer

Kirchheim - Frisch von der Alteisen-Sammlung aus Tiefenried kamen die fleißigen Helfer, bevor sie sich zum gemeinsamen Bild aufstellten. Es war der Abschluss einer vierwöchigen Aktion des Elternbeirats des Kirchheimer Kindergartens „Maria Königin“.

30 Tonnen in 30 Tagen war das Resultat – dies bedeutete einen Reinerlös von 6368 €. Wie Elternbeiratsvorsitzender Thomas Kreuzer erklärt, werden davon 3500 Euro in Spielgeräte investiert – jede Gruppe durfte dabei einen Wunsch äußern. Darüber hinaus wird das Geld für einen Ausflug in den Schongauer Märchenwald und Tierpark mit allen Kindern, den Eltern der Krippe und allen Erziehern verwendet. Die Eltern und Kinder vom Kindergarten bedanken sich beim Elternbeiratsvorsitzenden Kreuzer und Beisitzer Christian Holzheu, die die Aktion federführend organisiert und durchgeführt haben.

„Ohne die großzügige Unterstützung einiger Gewerbetreibender wäre diese stolze Summe nicht möglich gewesen. Wir bedanken uns bei der Firma Gröger in Günzburg für das Entgegenkommen, bei der Firma Holzheu aus Kirchheim für die Bereitstellung des Fuhrparks und selbstverständlich bei der Firma Steiger für die Baggerarbeiten und den zur Verfügung gestellten Platz“, betont Kreuzer.

wk