Kirchheim eröffnet seinen ersten „richtigen“ Spielplatz

Von: Melanie Springer-Restle

Am vergangenen Sonntag wurde Kirchheims erster richtiger Spielplatz eröffnet. Nach der kirchlichen Segnung durch Pater Benedikt durften zwei der jungen Hauptklienten das Band durchschneiden. Bürgermeisterin Susanne Fischer assistierte. © Springer-Restle

Kirchheim – Immer wieder hat sich bereits das ein oder andere Kind auf Kirchheims neuen Spielplatz geschlichen, um die einzelnen Gerätschaften und Kletterelemente auszuprobieren. Am vergangenen Sonntag war es endlich so weit: Kirchheims erster, großer Spielplatz wurde eröffnet.

Nachdem der Spielplatz den kirchlichen Segen von Pater Benedikt erhalten hatte, durchtrennten zwei der künftigen Stammgäste zusammen mit Bürgermeisterin Susanne Fischer das Band. Binnen Sekunden stürmte eine Kinderschar auf das Gelände.

Davor richtete Fischer den Appell an die Kinder, ihren Spielplatz ordentlich zu halten und auch aufeinander aufzupassen.



Wenn viele Beteiligte zusammen helfen

Fischers besonderer Dank galt dem Raiffeisen-Caritas-Verein, dem das Grundstück gehört, auf dem die Gemeinde den Spielplatz errichten durfte. Der Genobank dankte die Bürgermeisterin für das erteilte Wegerecht, denn zum Spielplatz gelangt man nur über die Liegenschaften der Genobank.



Die Ortsvorsteherin und Stefan Nuscheler (Geschäftsführer des Sozialzentrums und Vorstand des Raiffeisen-Caritas-Vereins) ließen es sich nicht nehmen, die Rutsche zu testen und auch der Pater wollte wissen, wie es sich auf der Kletterburg kraxelt. Zur Feier des Tages gab es für die Kleinen noch Figurenluftballons von Rosemarie Ziegler.

Bürgermeisterin Susanne Fischer und Stefan Nuscheler, Geschäftsführer des Sozialzentrums und Vorstandsmitglied des Raiffeisen-Caritas-Vereins, testeten unter anderem auch die Rutsche. © Springer-Restle

Die Kosten des Spielplatzes beliefen sich auf rund 90.000 Euro. Ein Familienvater bemerkte, dass das günstig sei, worauf Fischer erklärte, dass der Bauhof beim Aufbau kräftig angepackt habe, was auch die Kosten im Zaum hielt. Doch nicht nur die Kleinen freuen sich über die neue Institution. Auch für die Bewohner des Kirchheimer Sozialzentrums, das direkt nebenan liegt, ist der Spielplatz eine Bereicherung. Ein älterer Herr stand bei der Eröffnung am Zaun und strahlte über beide Ohren. So können die Senioren künftig den Nachwuchs beim Spielen beobachten.