Kirchheim: Göttlicher Segen für neues Löschfahrzeug

Von: Melanie Springer-Restle

Nach seiner Ansprache weihte Pater Benedikt das neue Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Kirchheim. © Springer-Restle

Kirchheim - Das vergangene Wochenende war für die Kirchheimer Feuerwehr kein alltägliches. Bereits am Samstag startete das Festwochenende mit einer Fahrzeugausstellung und einem Partyabend. Am Sonntag dann ging es weiter mit Festzeltbetrieb und der Weihung des neuen Löschfahrzeuges (HLF20) durch Pater Benedikt, der zeigte, dass sich Humor und Glaube nicht gegenseitig ausschließen.

Viele Kirchheimer und Bürger der umliegenden Gemeinden waren am Sonntag gekommen, um bei der Weihung des neuen HLF20 dabei zu sein. Vor der eigentlichen Zeremonie begrüßte Kommandant Stephan Rößle das Publikum und erklärte, dass das neue Löschfahrzeug mittlerweile vollumfänglich im Dienst sei. Sein Dank galt den edlen Spendern: dem Freistaat Bayern, dem Landkreis und der Marktgemeinde Kirchheim.

Über die Weihung des neuen HLF20 freuten sich (v. links) Kirchheims Kommandant Stephan Rößle, der zweite Kommandant Thomas Fendt, Pater Benedikt, Kreisbrandmeister Lothar Heinzelmann und Bürgermeisterin Susanne Fischer. © Springer-Restle

Auch Kirchheims Erste Bürgermeisterin, Susanne Fischer, richtete ein paar Worte ans Publikum. „Wir haben uns gefragt, was wir brauchen, damit die Mannschaft auch Dienstleister sein kann“, sagte sie und bedankte sich für den guten Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Diese mache sich auch beim kleinsten Einsatz auf den Weg. Ihr besonderer Dank galt den Familien, die bei Einsätzen und Übungen oft auf die Anwesenheit der Freiwilligen Feuerwehrler verzichten müssen. „Ihr seid ein toller Trupp!“, sagte sie abschließend und bedankte sich ebenso bei den Nachbarfeuerwehren für die gute Zusammenarbeit.

Den unermüdlichen Einsatz der Kirchheimer Floriansjünger honorierte auch Pater Benedikt, der es sich nicht nehmen ließ, während seiner Ansprache zwei Feuerwehrwitze zu erzählen, bevor er zur Weihung des neuen Löschfahrzeuges überging, bei der er das Fahrzeug einmal komplett umrundete und mit Weihwasser bespritzte.

Im Gespräch mit unserer Redaktion verriet Kommandant Stephan Rößle, dass die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges nötig geworden war, weil der TÜV die Liaison zwischen dem alten Fahrzeug und der Feuerwehr abrupt beendete. „Der Aufbau war kaputt und das alte Fahrzeug war ein wirtschaftlicher Totalschaden“, so Rößle.

Als Übergangsfahrzeug schafften die Kirchheimer kurzerhand ein TLF16/15 an, das sie in Burtenbach erstanden hatten. Dieses Fahrzeug soll nun aber wieder verkauft werden. Das Tanklöschfahrzeug sei zwar bereits 30 Jahre alt, habe jedoch technisch wie optisch keinerlei Mängel, erklärte Rößle. Der Verkaufspreis liegt bei 26.500 Euro (VB). Interessenten können sich an die Marktgemeinde Kirchheim oder an die Freiwillige Feuerwehr direkt wenden.

Susanne Fischer und Pater Benedikt ließen es sich am Ende der Weihung nicht nehmen, das neue Löschfahrzeug zu besteigen. © Springer-Restle

Musikalisch umrahmt wurde das Festwochenende am Samstagabend von DJ Knopfi und am Festsonntag vom Musikverein Kirchheim. Auch Oldtimer-Fans kamen mit der Fahrzeugausstellung auf ihre Kosten und für die jungen Gäste gab es ein gesondertes Programm. Am Sonntagnachmittag zeigte dann die Feuerwehrjugend Eppishausen bei einer Schauübung, worauf es beim Löschen ankommt.