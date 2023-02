Kirchheim: Grundschüler mit Büchersatz zu heimischen Baumarten ausgestattet

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Auf dem besten Weg zum Baumexperten sind Kirchheims Grundschüler, denn der Markt Walder Schuldirektor Roland Bock (rechts) hat ein animierendes Kindersachbuch geschrieben und die Firma Holzheu, vertreten durch Chefin Karin Holzheu (2. v. links), hat der Grundschule einen Satz Bücher spendiert, worüber sich auch Schuldirektor David Ott (links) sehr freut. © Springer-Restle

Kirchheim/Markt Wald – Hand aufs Herz: Können Sie alle heimischen Bäume benennen, wenn Sie unterwegs sind? Kirchheims Grundschüler sind auf dem besten Weg dazu, denn sie erhielten am vergangenen Montag einen Satz an Kindersachbüchern mit dem Titel „Jetzt verstehe ich die Bäume“.

Geschrieben hat das Buch der Markt Walder Schuldirektor Roland Bock. Der passionierte Jäger hatte schon immer eine hohe Affinität zur Natur und Freude daran, diese anderen nahezubringen. An der Uni Augsburg gibt er Blockseminare zu heimischen Baum- und Tierarten. Sein Lehrer-Dasein kam ihm beim Schreiben zugute, denn das Buch ist didaktisch so aufbereitet, dass die Freude beim Lesen nicht auf der Strecke bleibt.

Die 14 heimischen Laub- und Nadelbäume werden individuell präsentiert, mit cleveren Illustrationen, ansprechenden Fotos und eingängigen Eselsbrücken. An die Hand genommen werden die jungen Leser vom kleinen Siebenschläfer Pepe und vom großen Rehbock Paule. Die beiden streuen zuweilen interessante, manchmal auch kuriose Informationen ein. Auch vor dem ein oder anderen Missgeschick sind sie nicht gefeit und bringen die Leser damit zum Lachen – und nicht nur die jungen!

Das Buch ist bereits letztes Jahr im Februar bei arsEdition erschienen und hat sich bisher 7.000 Mal verkauft. Die Rezensionen im Internet lassen auf eine hohe Leserzufriedenheit schließen.

Ein Sohn des Autors ist bei der Firma Holzheu als Zimmermann in Kirchheim tätig. Firmenchefin Karin Holzheu war selbst so begeistert von dem Buch, dass die Firma Holzheu 40 Bücher an Kirchheims Grundschule spendete. „Es ist schwierig, das Thema Wald vollumfänglich zu erschließen“, gesteht Rektor David Ott. Doch mit Bocks Werk könnte es gelingen. Das Buch enthält auch praktische Infokarten für unterwegs und ein Rätsel, das zum Mitmachen animiert. „Meine Schüler sind alle Baumexperten“, sagt der Autor abschließend und ein wenig stolz.