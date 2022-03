Ein tolles Team

Kirchheim hat einen neuen Bauhofleiter

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Jürgen Glogger (Mitte) ist dankbar für seine zuverlässigen Kollegen ­Martin Frey (links), Thomas Waigel (rechts) und Ernst Kusterer (nicht auf dem Bild). © Springer-Restle

Kirchheim – Das „kommissarisch“ fiel am Dienstag weg und Jürgen Glogger ist nun auch auf dem Papier der neue Chef des Kirchheimer Bauhofs. Der Wochen KURIER hat sich mit ihm über seine neue Rolle unterhalten und über alles, was er an seinem Job liebt.

Nachdem Gloggers Vorgänger Werner Welser letztes Jahr im März in den Ruhestand ging, leitete Glogger den Bauhof zunächst stellvertretend. Die Stelle wurde zwar ausgeschrieben, doch es fand sich keine passende Besetzung. Der Marktgemeinderat entschied sich schließlich in einer nicht öffentlichen Sitzung für Glogger, der nun seit fast 18 Jahren Mitarbeiter des Bauhofs ist und mit dem vielseitigen Aufgabengebiet bestens vertraut ist. Da Glogger selbst auch Marktgemeinderat ist, hielt er sich aus dem Bewerbungsprozess komplett raus. Umso mehr freut er sich über seinen neuen Posten.



Als Glogger damals am Kirchheimer Bauhof anfing, kam der gelernte KFZ-Mechaniker frisch vom Bau, wo er zuletzt als Estrich-Leger gearbeitet hatte. „Ich war erstaunt, wie umfangreich das Aufgabengebiet am Bauhof war“, erinnert sich der 48-Jährige. Von der Betreuung des gemeindlichen Waldes über den Winterdienst bis hin zur Gedenkstättenpflege sei alles dabei. „Die Leute meinen oft, die Bauhofmitarbeiter fahren das Dorf rauf und runter und ratschen. Viele wissen gar nicht, was wir alles machen“, berichtet Glogger.



Wer am Bauhof arbeiten möchte, sollte einen LKW-Führerschein besitzen. Den hatte Glogger bereits in der Tasche, da er den Führerschein bei der Bundeswehr gemacht hatte. „Das war das beste Geschäft, das ich damals gemacht habe“, freut sich Glogger rückwirkend. Am Anfang sei es nicht leicht gewesen, all die unterschiedlichen Aufgaben korrekt auszuführen. In seiner Anfangszeit hatte er den Schnee auch mal da hingeschoben, wo er nicht hingehörte. „Aber nach einer Zeit kriegt man für alles ein Gefühl“, so Glogger.



Zu Gloggers neuer Position gehören fortan auch Aufgaben wie die Besichtigung von Baustellen, die Betreuung des Straßenbaus und Präsenz bei Abnahmen von gemeindlichen Baumaßnahmen. Auch die Sicherheits- und Maschinenunterweisungen obliegen ihm. „Man hat schon eine gewisse Verantwortung jetzt“, sagt der gebürtige Kirchheimer über sein neues Amt.

Ein tolles Team

Die Verantwortung nimmt er gern an, nicht zuletzt, weil er stolz auf seine tolle Truppe ist. Ohne verlässliche Kollegen sei man machtlos. Deshalb lasse er über seine Kollegen Martin Frey, Thomas Waigel und Ernst Kusterer nichts kommen. „Die Kollegen sind genauso gestrickt wie ich. Alles wird zu hundertprozentiger Zufriedenheit erledigt.“ Wichtig sei Glogger auch, dass man über alles reden könne und Missstände schnell aus dem Weg geräumt würden.



Was ihm an der Arbeit auf dem Bauhof besonders gut gefällt, ist neben dem vielfältigen Aufgabengebiet der Kontakt zu den Bürgern und das Feedback, das der Bauhof manchmal bekommt. Durch Gloggers direkten Kontakt in den Marktgemeinderat können Anliegen auf dem kurzen Dienstweg weitergegeben werden. Als nächste große Herausforderung steht die Begleitung der Baumaßnahmen am Gasthof Adler an.