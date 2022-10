Kirchheim: Leiche von vermisstem 36-Jährigen in Bachlauf gefunden

Traurige Gewissheit

Kirchheim - Seit dem 15. August galt ein Mann aus Kirchheim als vermisst. Nun herrscht Klarheit: Am Dienstag wurde die Leiche des 36-Jährigen in einem Bachlauf in Kirchheim gefunden. Dass es sich tatsächlich um den wochenlang Vermissten handelt, bestätigte eine Obduktion am Mittwoch.

Gegen 9.30 Uhr hatte ein Passant in einem Bachlauf in Kirchheim eine grausame Entdeckung gemacht - dort sah er einen männlichen Leichnam. Er verständigte daraufhin gleich die Polizei.

Die Kripo Memmingen erklärte heute: „Wie eine Obduktion am gestrigen Mittwoch ergab, handelt es sich zweifelsfrei um den 36-Jährigen, nach dem die Polizei umfangreich gesucht hatte. Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung ergab die Obduktion nicht.“

Mitte August war die Polizei noch davon ausgegangen, der Mann habe sich zuletzt in einer Gartenhütte in einer Schrebergartenanlage südlich Kirchheim aufgehalten. Kurz darauf wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durch Polizei, Feuerwehr und Suchhunde eingeleitet, die allerdings ergebnislos verliefen. Zwischenzeitlich hatte die Kripo die Ermittlungen übernommen.