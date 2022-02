Zuerst eine Bestandsaufnahme

Städteplanung in Kirchheim: Auch die Bürger sind gefragt

Von: Melanie Springer-Restle

Auch die Kirchheimer Bürger dürfen künftig Einfluss auf das Ortsbild nehmen. Beim integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) werden die Ideen der Bürger unter anderem in Befragungen und Ortsspaziergängen aufgegriffen. © Springer

Kirchheim – Auf das Ortsbild haben die Bürger eines Ortes nicht immer Einfluss. Sie können zwar ihre Häuser im Rahmen der gemeindlichen Vorgaben individuell gestalten. Bei öffentlichen Plätzen und Gebäuden hingegen haben sie oft kein Mitspracherecht. In Kirchheim soll das anders werden. Hier dürfen demnächst die Bürger mitreden.

Wie soll es in Kirchheim in den nächsten 10 bis 15 Jahren aussehen? Wie kann der Spagat gelingen zwischen dem Bewahren von Besonderem und der Entwicklung von Neuem? Was muss sich an der Infrastruktur ändern, damit Kirchheim allen Altersklassen seiner Bürger gerecht wird? All die Fragen und noch viele mehr sollen nun innerhalb eines Jahres beantwortet werden - mit professioneller Begleitung und unter Einbeziehung der Bürger.



Kirchheims Erste Bürgermeisterin, Susanne Fischer, freut sich sehr darüber, dass nun auch ihr Heimatort von den Vorteilen eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) profitieren kann.



Ausschlaggebend dafür war der geplante Umbau des Gasthof Adler zum Bürger- und Kulturzentrum. Mit insgesamt 3,2 Millionen Euro aus der Städtebauförderung wird die Sanierung bezuschusst. Im Zuge dessen wird nun gleich der ganze Ort unter die Lupe genommen. Aufgabe des ISEK ist es, einen Orientierungsrahmen für die Ortsentwicklung der nächsten Jahre zu definieren. Das Stadt­entwicklungskonzept stellt die Fördergrundlage sämtlicher Programme der Städtebauförderung dar. Fischer freut sich besonders darüber, dass auch die Bewohner Kirchheims Einfluss auf die Entwicklung ihres Ortes nehmen können. „In den Kirchheimern steckt wahnsinnig viel Potenzial“, verrät sie.



Als Partner für das Entwicklungskonzept haben sich die Räte der Marktgemeinde für die beiden Städteplaner-Unternehmen Planwerk und SEP entschieden. Die Ausschreibung lief letztes Jahr und die beiden Unternehmen konnten sich gegen zwei andere Mitbewerber durchsetzen. Unter anderem auch, weil die Mitarbeiter von Planwerk und SEP bei einem Treffen mit den Räten gleich konkrete Szenarien durchspielten und sich bereits mit der Historie Kirchheims und der Marktgemeinde aus städtebaulicher Sich beschäftigt hatten. „Die haben tolle Tools, mit denen sie uns überzeugt haben“, so Fischer. Die beiden Unternehmen teilen sich die Arbeit fachlich auf. Planwerk koordiniert die Menschen, die bei dem Gesamtprojekt mitwirken, SEP ist eher für konkrete städtebauliche Fragestellungen zuständig.



Zuerst eine Bestandsaufnahme

Im nächsten Schritt wird nun eine Bestandsaufnahme bestehender Daten und Konzepte gemacht. Der Ort wird auch in Hinblick auf seine Stärken und Schwächen analysiert. Es erfolgt eine Art Inventur mit Blick auf Vereine, kulturelle Einrichtungen, ärztliche Versorgung – um nur ein paar Beispiele zu nennen.



Parallel dazu soll ein Lenkungskreis zusammengestellt werden aus lokalen Bürgern und Experten. In dem Gremium sollen möglichst viele Interessensgruppen vertreten sein. Bürgermeisterin Fischer und ihre Räte haben eine repräsentative Gruppe zusammengestellt, die aus circa 15 Leuten bestehen soll. Auch ein Marktrat aus jedem Ortsteil soll mit an Bord sein, genau wie Vereinsvertreter oder anderweitig aktive Bürger. So kann ein möglichst breites Spektrum der verschiedenen Interessen des Marktes und seiner Ortsteile abgebildet werden. Nach der Bestandsaufnahme werden in Zusammenarbeit mit der Lenkungsgruppe und den Fachplanern Ziele und ein Leitbild definiert, die der zukünftigen Entwicklung Kirchheims zugrunde liegen sollen. In diesem interaktiven Prozess werden gemeinsame Ortsspaziergänge durchgeführt, Workshops absolviert und Haushaltsbefragungen gemacht und ausgewertet.





Alle Projekte im Überblick

Ein besonderes Zuckerl, da von jedem Bürger bespielbar, ist das sogenannte Web-Mapping. Mit diesem Instrument kann eine virtuelle Karte von Kirchheim per App eingerichtet werden, auf der alle Projekte am jeweiligen Projektort zu sehen sind. Die Bürger haben hier auch die Möglichkeit, Kommentare oder Anregungen zu hinterlassen.



Sobald alle Ziele definiert sind, geht es an die Ausarbeitung der konkreten Projekte und Maßnahmen. Wann diese dann umgesetzt werden, hängt wiederum von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem auch vom Haushalt.



Als Beispiel für offenkundige Baustellen nennt Fischer das Niebelehaus, das die Gemeinde letztes Jahr aus einer Erbengemeinschaft gekauft hat. Das Fachwerkhaus soll renoviert werden. Die zukünftige Nutzung ist beispielsweise ein Projekt, bei dem auch die Bürger gefragt sind.



Der Leerstand, insbesondere in der Haselbacher Straße, ist auch ein Thema, dem sich ISEK widmen wird, genau wie etwaige verkehrstechnische Gefahrenstellen. „Wir müssen uns zum Beispiel überlegen, wo ein Zebrastreifen Sinn macht“, erläutert Fischer und verweist auf heikle Stellen, an denen auch Kinder auf dem Weg zur Schule vorbeikommen.



Auch der öffentliche Nahverkehr und kulturell bedeutsame Institutionen wie das Heimatmuseum stehen auf der To-Do-Liste. „Wir müssen Kümmerer in verschiedenen Gruppierungen finden“, so Fischer.



Wie ein Rezeptbuch



Bis Ende Januar 2023 soll das Konzept stehen und der noch zu gründende Lenkungsausschuss erstmals im März dieses Jahrs tagen. „Am Ende haben wir eine Art Rezeptbuch. Dann wird entschieden, was zeitlich und finanziell machbar ist“, sagt Fischer zum Schluss. Die Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit ihren Bürgern und den Planern ist ihren Gesichtszügen deutlich zu entnehmen.