Kirchheim: Startschuss für den Umbau des Gasthofs Adler zum Bürger- und Kulturzentrum

Von: Melanie Springer-Restle

Beim Spatenstich live dabei waren (v. links) die planende Architektin Anja Spillner, der stellvertretende Landrat Christian Seeberger, Kirchheims Bürgermeisterin Susanne Fischer, Gesundheitsminister Klaus Holetschek, MdL Franz Josef Pschierer und der stellvertretende Bezirkstagspräsident Alfons Weber. © Springer-Restle

Kirchheim – Am vergangenen Sonntag hatten die Kirchheimer einen triftigen Grund zum Feiern: Mit dem Spatenstich hat der Umbau des ehemaligen Gasthofs Adler zum Bürger- und Kulturzentrum nun offiziell begonnen.

Wie lebendig der Marktplatz nach dem Umbau einmal sein wird, hat das gut besuchte Bürgerfest am Sonntag gezeigt, das den Spatenstich mit musikalischen Einlagen der Kirchheimer Vereine und Grußworten namhafter Politiker umrahmte. Die Sonne schien, der Storch klapperte auf dem Dach des Fürstlich Fuggerschen Gebäude-Ensembles, der Geruch von Kaffee lag in der Luft und viele Menschen saßen auf dem Marktplatz, lauschten der Musik und unterhielten sich, Kinder liefen lachend übers Kopfsteinpflaster.

Viele Kirchheimer waren zum Bürgerfest gekommen, das den Spatenstich zum Adler-Umbau umrahmte. © Springer-Restle

Der Kirchheimer Musikverein sowie das Blasorchester waren für die musikalische Eröffnung zuständig und spielten die Hymne an die Freundschaft an, die Chorgemeinschaft Derndorf-Kirchheim sang „Freunde, die ihr seid gekommen“ – passend zur Stimmung am Marktplatz, denn es war den Besuchern anzumerken, dass sie nicht nur gekommen waren, weil es Freibier gab, sondern weil ein Herzensprojekt vieler Kirchheimer nun endlich umgesetzt wird.

Kirchheims Erste Bürgermeisterin Susanne Fischer bedankte sich in ihrer Ansprache nochmals ausdrücklich bei Ulrich Graf Fugger, dem rechtmäßigen Besitzer des ehemaligen Gasthofs Adler. Das Fürstlich Fuggersche Haus hat der Marktgemeinde das Gebäude für ein Jahrhundert kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Auch der Bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek, war gekommen und verwies bei seinem Grußwort auf die schwierige Zeit, die angesichts der Pandemie hinter uns liegt und den Krieg, der derzeit unweit unserer Heimat stattfindet. „Trotz all dem ist es wichtig, dass wir unsere Orte weiterentwickeln“, so Holetschek. Der Spatenstich sei ein Meilenstein. Holetscheks besonderer Dank galt MdL Franz Josef Pschierer, denn er habe in puncto Fördermittel alle Hebel in Bewegung gesetzt. Pschierer selbst richtete seinen Dank an die Initiatoren des Projektes, insbesondere an den seinerzeit amtierenden Ersten Bürgermeister Hermann Lochbronner und dessen Markträte. Lochbronner habe seinerzeit zum ersten Fördervorschlag seitens der Regierung gesagt: „Da geht aber noch mehr!“ Und es ging. Holetschek erinnerte sich noch an seine Zeit als Baustaatssekretär: „Eine Förderung von 3,2 Millionen Euro ist eine stattliche Summe“, so der heutige Gesundheitsminister.

Gesundheitsminister Klaus Holetschek beendete seine Ansprache mit den Worten: „Die Häuser sind das eine, aber das Entscheidende sind die Menschen“. © Springer-Restle

Bezirksrat Alfons Weber überbrachte als stellvertretender Bezirkstagspräsident beste Grüße des Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer und wandte sich an die Bürger: „Sie können stolz sein auf die Kultur in Ihrer Marktgemeinde.“

Etwas verlegen betrat Christian Seeberger in seiner Funktion als stellvertretender Landrat die Bühne, denn er war zunächst ohne symbolischen Scheck gekommen. „Aber ich werde mit dem Landkreis reden und ihm sagen, dass er sich nicht lumpen lassen darf“, versprach er den Kirchheimern und fügte hinzu: „Das wird Ihr Haus, liebe Bürger!“

Eine bunte Einlage der jungen Musiker der Musikalischen Früherziehung erheiterte das Publikum nicht weniger als das Kirchheimer Heimatgedicht, das Hans Hampp vom Theaterverein Harmonie vortrug. Die Gäste erfuhren, dass der liebe Gott die Erde in sechs Tagen erschuf. Dies dürfte den meisten bekannt gewesen sein. Was manche allerdings noch nicht wussten: „Aber Kirchheim hat er am Sonntag gemacht“, so Hampp.

Nach dem offiziellen Spatenstich wurde das Kirchheimer Heimatlied vom Musikverein, dem Blasorchester und der Chorgemeinschaft Derndorf-Kirchheim angestimmt, das in Kirchheim auf eine lange Tradition zurückgeht. Verfasst wurde es von Domänenrat Carl Ibscher und Hauptlehrer Bernhard Mittermeier. Die Uraufführung fand am 26. Dezember 1908 im Zedernsaal des Fuggerschlosses statt. Das Heimatlied ist arrangiert zur Melodie der Bayernhymne, die im Anschluss gesungen wurde und bei der auch die anwesenden Politiker mit einstimmten.

Auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek (rechts) und MdL Franz Josef Pschierer stimmten in das Kirchheimer Heimatlied ein, das zur Melodie der Bayernhymne arrangiert wurde. © Springer-Restle

Susanne Fischer bedankte sich bei den Vereinen für die Organisation des Festes. Wer sich nicht bei den Darbietungen einbrachte, sorgte für das leibliche Wohl, so Fischer.

Wenn auch die Räumlichkeiten im geplanten Bürger- und Kulturzentrum von den Vereinen noch nicht bezogen werden konnten, so nahm der Geist des Gemeinschaftssinns am vergangenen Sonntag bereits den gesamten Marktplatz ein.

Der Storch auf dem Dach des Fürstlich Fuggerschen Marktplatz-Gebäudes beobachte das bunte Treiben von oben. © Springer-Restle