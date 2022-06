Kirchheimer Gemeinderat lehnt Bauvoranfrage für freie Naturschule ab

Von: Melanie Springer-Restle

Hier auf dieser Wiese hätte der Verein Fenabele gern eine freie Naturschule errichtet. Der Marktrat lehnte die Bauvoranfrage ab, da sich das Grundstück baurechtlich m Außengebiet befindet. © Springer-Restle

Kirchheim – Tagesordnung. Dieser wollte auf einem Grundstück am Ortsausgang von Hasberg Richtung Schöneberg eine unabhängige Schule in Containerbauweise errichten. Der Grundstückseigentümer stimmte zu, der Marktrat nicht.

Kurz und schmerzlos schien der Tagesordnungspunkt am vergangenen Dienstag über die Bühne zu gehen. Kirchheims Bürgermeisterin Susanne Fischer las ihren Räten die Anfrage des Vereins vor. Fenabele, der Verein zur Förderung und Erhaltung des natürlichen und begeisterten Lernens, verfolgt ein besonderes pädagogisches Schulkonzept: Die Kinder sollen im Einklang mit der Natur und Bezug zum Handwerk in entspannter Atmosphäre lernen können.



In seiner Bauvoranfrage kündigte der Verein das Ansinnen an, das Grundstück in der Gemarkung Hasberg, das derzeit als Wiese genutzt wird, Stück für Stück landschaftlich aufzuwerten. Mit dem Grundstückseigentümer sei sich der Verein einig. Ein Großteil des Unterrichts für ungefähr 100 Schüler solle hauptsächlich im Freien des 2.000 Quadratmeter großen Grundstücks stattfinden. Man plane mit Pavillons, Wasser aus der Mindel und habe auch schon eine Abwassergrube im Westen auf dem Schirm. Auch die Zufahrt zum Grundstück sei schon geklärt.



Nachdem Fischer den Räten das in der Bauvoranfrage skizzierte Schulkonzept vorgestellt hatte, verwies die Ortsvorsteherin darauf, dass sich das Grundstück baurechtlich im Außengebiet befinde.



„Man kann das abkürzen“, warf Marktrat Manfred Raupach spontan ein und fuhr fort: „Das Konzept ist lobenswert, aber wir bewerten das Baurecht.“ Dieses sei nicht gegeben. Weder seitens der Bürgermeisterin noch des Marktrates gab es Widerspruch und das Gremium sprach sich einheitlich mit elf zu null Stimmen für die Ablehnung der Bauvoranfrage aus.



Einige der Zuhörer, zu denen auch die derzeitige Organisatorin und erste Vorsitzende des Vereins Silke Graf, gehört, schienen irritiert zu sein, wie schnell der Tagesordnungspunkt vom Tisch war. Gegenüber unserer Redaktion äußerten die an der Schule interessierten Zuhörer der gestrigen Marktratssitzung ihr Bedauern. „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, sagte ein Vater aus Derndorf. Die Gemeinde hätte sehr wohl die Möglichkeit, hier etwas zu tun, zum Beispiel, indem ein Bebauungsplan für das Außengebiet erstellt werde, so ein anderer.

Auf Rückfrage unserer Redaktion bei Bürgermeisterin Susanne Fischer sagte diese, dass das Bebauen einer grünen Wiese nur genehmigt werde, wenn eine Privilegierung gegeben sei, die wiederum nur für landwirtschaftliche Gebäude erteilt werde. Das Grundstück sei ferner weder wasser- noch abwasserrechtlich erschlossen. Die Bauvoranfrage ging nun mit der Stellungnahme der Gemeinde an das Landratsamt zur Entscheidung. Es bleibt spannend, ob der Verein diesen Rückschlag hinnehmen wird oder nochmal einen neuen Anlauf wagt. Nach der Marktratssitzung wollte sich dazu noch niemand der Beteiligten äußern.