Geldsegen willkommen

Kirchheims Mammut-Projekt nimmt Formen an

Von: Melanie Springer-Restle

MdL Bernhard Pohl (FW) überzeugte sich jüngst vom Baufortschritt an Kirchheims Mammut-Projekt. © Springer-Restle

Kirchheim - Seit Mai letzten Jahres herrscht rege Betriebsamkeit am Kirchheimer Marktplatz. Das Gebäude des ehemaligen Gasthofs zum Adler wird umgebaut und soll zur Heimat vieler Kirchheimer Vereine werden. Wie so oft bei der Renovierung alter Gebäude kommt es zu unerwarteten Eventualitäten, die meistens nicht billig sind. Doch in Kirchheim dreht sich derzeit alles um den „echten“ Schotter.

Der ehemalige Gasthof Adler bekommt zusätzlich zum Bestandsgebäude einen neuen Anbau. In diesem werden Musikräume, ein Turn- bzw. Gemeinschaftsraum sowie Schießräume entstehen. Letztere sollen im Keller unterkommen, für den ein vier Meter tiefer Aushub vonnöten ist.



Für den Laien mag das nach Daily Business am Bau klingen: Man (in dem Fall die Firma Lutzenberger aus Pfaffenhausen) baggert ein Loch und platziert den Aushub in Form eines Schotterhaufens dort, wo Platz dafür ist. Doch ganz so einfach ist es nicht. Neben der Baustelle ist kein Platz und den Aushub irgendwo in der Pampa abladen, ist auch keine Option, da der Aushub nach dem geltenden Baurecht erst beprobt werden, also nach etwaige Schadstoffbelastungen untersucht werden muss. Bürgermeisterin Susanne Fischer musste sich mit diversen Fachbehörden abstimmen, deren Plazet für den Ort der Aushub-Platzierung erforderlich ist. So zieren derzeit zwei riesige Erdhaufen das Grundstück des Bauhofs und des TSV-Sportplatzes.



In Kirchheim dreht sich derzeit alles um Schotter. Der 4,5 Meter tiefe Aushub für das Nebengebäude des neuen Bürgerzentrums sorgt für prominente Schutthaufen im Ort. Die Grube wurde im sogenannten „Berliner Verbau“ mit Stahlträgern und Holztafeln gesichert. © Springer-Restle

MdL Bernhard Pohl (FW), der jüngst zu Besuch in Kirchheim war, schlug Scherzes halber vor, den Aushub gleich für den Bau der B16 bei Hausen zu verwenden. Doch so einfach ist es nicht, denn auch die Verwendung von Aushub ist klar geregelt. Der Schutt ist, das ist mittlerweile bekannt, jedenfalls nicht belastet. Anders steht es um Kirchheims Geldbeutel. Aufgrund der gestiegenen Baukosten liegt die Bausumme laut Fischer, der die Kostensteigerungen sichtlich im Magen liegen, mittlerweile bei knapp sieben Millionen Euro. „Das ist aber noch absolut im Rahmen“, findet Pohl angesichts dieses Mammutprojektes. Eine Heimat für die Vereine sei immens wichtig, da ohne Räumlichkeiten auch die Nachwuchsarbeit in Gefahr sei, so Pohl. Die Bürgermeisterin indes freut sich besonders auf die im Adler-Gebäude integrierte Gaststätte. Für die Bürger, die Unternehmen und für Touristen im Fuggermarkt werde die Gastronomie samt Biergarten sicher ein Magnet werden, so Fischer.

Geldsegen willkommen

Auf die Frage unserer Redaktion, was den Landtagsabgeordneten nach Kirchheim führt, sagte Pohl, er wolle sich dafür einsetzen, weitere Mittel vom Freistaat für die Renovierung des Gasthof Adler zu mobilisieren. Als Haushaltspolitischer Sprecher sei er maßgeblich an Mittelerhöhungen beteiligt. „Die Freien Wähler geben deutlich mehr Geld in den Regionen und nicht mehr in den Metropolen. Erste Erfolge zeigen sich bereits, im ganzen Unterallgäu gibt es viele Zuzüge“, so Pohl. „Wenn ich wieder Haushaltspolitischer Sprecher bin, werde ich mich kümmern, dass wir eine weitere Finanzierung über die Fraktionsinitiative bekommen“, versprach Pohl der Bürgermeisterin, die den Landtagsabgeordneten nach eigener Aussage beim Wort nehmen werde.



Derzeit wird das Bauprojekt mit 3,2 Millionen Euro seitens der Regierung von Schwaben subventioniert. Ein zusätzlicher Geldsegen ist in Kirchheim mehr als willkommen.