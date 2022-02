Alle Mitarbeiter sollen weiterbeschäftigt werden

Klinik Mindelheim: Ab Oktober wird das Essen vorgekocht geliefert

Von: Marco Tobisch

An der Mindelheimer Klinik wird es künftig nur noch eine Verteilerküche geben, über die auch Ottobeuren mitversorgt wird. © wk

Mindelheim – Ab Oktober soll es an der Mindelheimer Klinik nur noch eine reine Verteilerküche geben. Das teilte kürzlich der Klinikverbund Allgäu mit, der in seinen Häusern die Essensversorgung neu strukturieren wird. Betriebsbedingte Kündigungen soll es dadurch keine geben.

„Cook & Chill“ (deutsch: kochen & kühlen) nennt sich das neue Verfahren, das laut Geschäftsführer Andreas Ruland einige Vorteile bringen soll und gleichzeitig „die bestmögliche Qualität an hochwertigen Menüs für die Krankenhäuser“ auch in Zukunft garantiert. Das Konzept sieht vor, dass das Essen in einer Produktionsküche in Sont­hofen vorgekocht und von dort an die Klinikstandorte verteilt wird. In Mindelheim wird es ab 1. Oktober eine reine Verteilerküche geben, von der aus auch die Klinik Ottobeuren mitversorgt wird.

Einsparung von jährlich 700.000 Euro

Diesen Schritt begründet der Klinikverbund unter anderem mit dem Fachkräftemangel im Bereich der Speisenversorgung und einem hohen Investitionsbedarf in den Unterallgäuer Küchen. Und nicht zuletzt finanziell ist die Umstellung aus Sicht des Klinikverbundes lohnenswert: Perspektivisch rechne man mit einer Kosteneinsparung von zehn Prozent nach der Umsetzung, was laut Geschäftsführer Ruland rund 700.000 Euro jährlich entspricht.



Wie „Cook & Chill“ funktioniert? Nach dem Kochen wird das Essen in Hochleistungskühlschränken abgekühlt, wodurch laut Klinikverbund der Vitamin- und Nährstoffgehalt genauso wie der Geschmack beibehalten werden sollen. In der Verteilerküche in Mindelheim wird es dann wieder erwärmt und aufbereitet. Diese „Regeneration“ vor Ort findet dann in Induktionswägen, Kombi-Dämpfern oder in speziellen Wägen statt. In Mindelheim wird das Gros der Essensrationen nach der Aufbereitung gleich für die Patienten und Mitarbeiter serviert, der kleinere Teil der Portionen wird tablettiert nach Ottobeuren gefahren.



Die Zubereitung von Frühstück und Abendessen für die Standorte in Mindelheim und Ottobeuren wird in der Küche Mindelheim durchgeführt. „Es ist für uns wichtig, dass die Regionalität im Vordergrund steht und die bisher eingesetzten Produkte, wie Schinken, Aufschnitt, Käse und Backwaren von heimischen Lieferanten verarbeitet werden“, so Andreas Ruland. Auch die Zubereitung von Rohkostsalaten, Desserts und Abendmenükomponenten erfolgt direkt in Mindelheim.



Mit dem Funktionsneubau an der Klinik Mindelheim ist auch ein Neubau der Verteilerküche in Mindelheim geplant. Bis dahin will der Klinikverbund die vorhandenen Möglichkeiten in der alten Küche nutzen und diese um die Kühlräume erweitern, die es zur kurzfristigen Lagerung der Tablettwägen braucht. „Mit diesen geringfügigen Anpassungen kann die Essensversorgung in den jetzigen Räumlichkeiten bis zur Fertigstellung der neuen Verteilerküchen in Mindelheim gewährleistet werden“, so Ruland.



Gekocht wird das Mittagessen in Sonthofen vom „Menü Service Allgäu“ (msa), einer Tochtergesellschaft des Klinikverbundes. Hier werden täglich bis zu 2.900 Mittagessen zubereitet, unter anderem für die Belieferung von Kliniken, Seniorenheimen, Schulen und Kindergärten.



Alle Mitarbeiter sollen weiterbeschäftigt werden

Personell hat die Neuorganisation vor allem für die Klinik Ottobeuren Konsequenzen. Von den 159 Mitarbeitenden, die der Klinikverbund standortübergreifend im Bereich Küche und Service beschäftigt, sind 30 Mitarbeiter von den Veränderungen betroffen – 15 von ihnen in Ottobeuren. Ihnen werde man aber nicht kündigen, sondern im Gespräch – auch mit dem Betriebsrat – nach Lösungen suchen, wo man die Mitarbeiter alternativ einsetzen kann. Als Optionen nennt der Klinikverbund die Speisenverteilung , die Wahlleistungsstation, die Cafeteria sowie die nächstgelegenen Verteilerküchen.