Klinik-Neubau in Mindelheim: Ästhetik sorgt auch im Kreistag für Diskussion

Von: Melanie Springer-Restle

Teilen

Insbesondere das graue Gebäude rechts oben sorgte aufgrund seiner mangelnden Ästhetik bei einigen Unterallgäuer Kreisräten für Unmut. © Klinikverbund Allgäu

Mindelheim – In der jüngsten Kreistagssitzung sorgte der geplante Neubau des Klinikums in Mindelheim abermals für Diskussionen, die zum Teil schon im Stadtrat Thema waren. Im Kreistag mokierte sich Kreisrat Roland Ahne (SPD) insbesondere über den klotzartigen Bau entlang der Bad Wörishofer Straße.

In Anbetracht der horrenden Summen für den Neubau hätte Ahne es angemessen gefunden, ein weiteres Architekturbüro zu konsultieren. Insbesondere der lange, klotzartige Bau an der Bad Wörishofer Straße störe ihn. „Vielleicht hätte hier ein städtebaulich interessanterer Vorschlag ausgearbeitet werden können“, so Ahne.



Florian Glück, der für Mindelheim verantwortliche Geschäftsführer des Klinikverbundes Allgäu, nahm Ahne den Wind aus den Segeln. „Wir bauen nicht um des Bauens Willen“, so Glück. Es entstünde kein Neubau auf einer grünen Wiese. Glück verwies darauf, dass der Umzug in die neuen Gebäudeteile Zug um Zug vonstatten gehen müsse, um den laufenden Betrieb nicht zu gefährden. „Natürlich ist das Gebäude kein Wohnhaus, aber wir versuchen, dass sich das Gebäude eingliedert“, so Glück weiter. Bei den anderen Gebäuden seien die Etagen ab dem zweiten Obergeschoss nach hinten versetzt, was für eine optische Auflockerung sorge. Das Hauptziel sei, kurze Wege für die Mitarbeiter zu schaffen. Außerdem können kompakte Gebäude energetisch besser bewirtschaftet werden, so der Geschäftsführer.



„Wir bauen eine Akutklinik. Diese muss vom Rettungsdienst angefahren werden können“, erklärt Glück. Die Erneuerung des Bettenhauses sei unumgehbar und dieses benötige eine direkte Anbindung an das Funktionsgebäude, da die Klinikversorgung sichergestellt sein müsse. Das planende Architekturbüro habe einen sehr hohen Erfahrungsschatz.



Ernst Gradl (AfD) konnte nicht nachvollziehen, warum man in Teilbereichen keinen Architektur-Wettbewerb durchführe. Darauf Glück: „Jetzt einen Wettbewerb zu starten, würde einen Zeitverlust bedeuten. Wir wollen eine möglichst zügige Erneuerung der Klinik.“



Auch ein Sakralraum war dem AfDler wichtig, habe er doch selbst bei einem Krankenhausaufenthalt gemerkt, wie sehr sich das Beten zu Gott positiv auf seinen Genesungsprozess ausgewirkt hatte. Der Sakralraum, so Glück, sei für den dritten Bauabschnitt vorgesehen.

Stimmen aus dem Mindelheimer Stadtrat zum Klinik-Neubau lesen Sie hier.