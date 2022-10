So sieht die Planung des Klinikverbundes aus

Klinik-Neubau Mindelheim: Ein starkes Bekenntnis, das auch Bauchschmerzen bereitet

Von: Marco Tobisch

Dieses Modell des Klinikneubaus können interessierte Bürger seit heutigem Montag im ersten Stock des Rathauses zu den üblichen Öffnungszeiten besichtigen. Auf Wunsch erläutern Mitarbeiter des Bauamts das Modell. © Beck

Mindelheim – Dass der Klinikverbund Allgäu in den nächsten Jahren in Mindelheim viel Geld investieren will, werten Stadträte und Bürgermeister als starkes Bekenntnis der Klinikchefs zum Standort. Trotzdem wurden zuletzt im Stadtrat, als es um das Hochbau- und Freiflächenkonzept am Klinikstandort ging, auch einige kritische Töne laut. Vor allem die massive Bauweise bereitet einigen Räten Sorgen.

Man könne dem Landkreis Unterallgäu und dem Klinikverbund Allgäu angesichts der umfangreichen Investitionen dankbar für das „klare Bekenntnis zum Standort Mindelheim sein“, erklärte Bürgermeister Dr. Stephan Winter zu Beginn der Sitzung. Er betonte auch den hohen Druck in der Klinikpolitik, weshalb die Umbaumaßnahmen dringend notwendig seien, um das örtliche Krankenhaus für aktuelle Herausforderungen zu rüsten.



Dem sind sich auch die Stadträte bewusst, wie die nachfolgenden Stellungnahmen der Fraktionen zeigten, doch Teilen des Stadtrates (allen voran der Mindelheimer Bürgergemeinschaft) geht es zu schnell: Die MBG forderte im Vorfeld der Sitzung, den Beschluss des Hochbau- und Freiflächenkonzepts in den November zu verschieben. Der Beschluss „zementiert die Planungen ausschließlich in diesem innerstädtischen Bereich, ohne Vor- und Nachteile dieses Standortes im Vergleich zu einem Neubau auf der Grünen Wiese abzuwägen“, heißt es von der Fraktion. Bei einem solchen Neubau seien die Kosten realistischer planbar und der Bauzeitraum kürzer – Möglichkeiten für einen neuen Standort sieht die MBG im Norden der Stadt. Und: Auch die Öffentlichkeit sei schon jetzt in die Pläne einzubinden, fordert die MBG. Den Antrag auf Verschiebung unterstützten nur die ÖDP und Mehmet Yesil (SPD), 18 Räte und damit die deutliche Mehrheit sprachen sich dafür aus, über den Konzeptbeschluss schon im Oktober abzustimmen.

Damit folgte der Stadtrat auch Bürgermeister Winter, der zuvor betont hatte, man habe im Februar bei nur einer Gegenstimme einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst. „Wir können nicht rein in die Pantoffeln und wieder raus aus den Pantoffeln“, so Winter. Die Forderungen der MBG entkräftete Winter: Bis November könne kein Architekt, selbst wenn die Stadt Eigentümer eines geeigneten Grundstücks im Norden wäre, einen neuen Entwurf machen. Und die Öffentlichkeit wolle man frühestmöglich einbinden: „Ich kann aber erst in die Öffentlichkeit gehen, wenn Sie das ‚Okay‘ geben“, so der Bürgermeister zu den Räten. Die Sicht der MBG dazu: „Die Erfahrung lehrt, dass es danach nur noch um kosmetische Korrekturen gehen kann“, so Ursula Kiefersauer.



So sieht die Planung des Klinikverbundes aus

Die anfängliche Diskussion verfolgte gespannt auch Klinik-Geschäftsführer Florian Glück, der anschließend nochmal die Eckpunkte der Planung skizzierte. Grundsätzlich gehe es darum, mit dem „medizinischen Fortschritt mitzuhalten“ und einen möglichst „hochwertigen Versorgungsgrad für die Bevölkerung zu erreichen“, so Glück. Eine Generalsanierung sei unwirtschaftlich, und das Ziel einer „Klinik der kurzen Wege“ könne man auch mit dem „zergliederten“ Altbau (von 1910) nicht erreichen.



Abschnittsweise über zehn Jahre hinweg sollen deshalb Neubauten am bestehenden Standort hochgezogen werden – bei gleichzeitig möglichst geringer Belastung für Mitarbeiter und Patienten. An den bestehenden Altbau wird ein Neubau angedockt: Im ersten Abschnitt kommt ein neues Funktionsgebäude (mit Notaufnahme, Endoskopie, Ambulanzbereichen, OP, Kreißsaal) in L-Form an der Ecke Bad Wörishofer Straße/Krankenhausstraße – diesen ersten Abschnitt finanziert der Klinikverbund, Förderzusagen gibt es bereits. Deshalb auch spreche sich der Klinikverbund klar gegen einen Neubau auf der grünen Wiese aus, denn dann seien die Förderzusagen hinfällig, so Glück.

Der Altbau von 1910 mit den Verwaltungsräumen macht im zweiten Bauabschnitt Platz für ein neues Bettenhaus. Im dritten Abschnitt soll das Schwesternwohnheim abgerissen werden, an seiner Stelle ist künftig der Parkplatz vorgesehen. Und: Entgegen ursprünglicher Planungen soll das geplante Ärztehaus nun doch nicht realisiert werden, zu gering sei laut Glück die Nachfrage von niedergelassenen Fachärzten gewesen. Vereinzelte Interessenten will man im neuen Funktionsgebäude unterbringen, um die Verknüpfung zwischen stationärer und ambulanter Medizin zu erreichen.



Was die Stadträte zu den Plänen sagen

Der Reihe nach – angefangen mit der CSU – äußerten sich dann die Fraktionen zu den Klinik-Plänen. Christoph Walter erklärte, dass das „für Mindelheim die absolut richtige und wichtige Entscheidung“ sei – insbesondere in Zeiten, in denen andernorts Kliniken auf dem Land geschlossen werden. Durch einen Rücksprung des Gebäudes an der Bad Wörishofer Straße hofft Walter, die Verkehrssicherheit werde hier zunehmen. Die Information der Bürger hält Walter für wichtig, um Akzeptanz für die Maßnahmen zu schaffen – einen Neubau auf der grünen Wiese zu forcieren und damit die Förderzusagen zu riskieren, hielte die CSU für fahrlässig.

Mehmet Yesil (SPD) lobte ebenfalls die Stärkung des Klinikstandortes, kritisierte aber die „Bettenreduzierung“ von 199 auf 145 Planbetten – begründet hatte Glück diese „Anpassung“ zuvor mit der zunehmenden Ambulantisierung. Yesil forderte ferner eine eigene Küche für die Mindelheimer Klinik – dorthin wird das Essen (wie berichtet) vorgekocht aus Sonthofen geliefert. Und auch auf die Baupläne bezogen gab´s Kritik von der SPD: Mit dem Schwesternwohnheim Wohnraum einzukassieren und stattdessen großflächig angelegte Parkplätze zu schaffen, entspreche nicht moderner Bau- und Städteplanung.

Wie Walter zuvor sprach auch Stefan Drexel (Freie Wähler) die bevorstehenden Veränderungen in der Krankenhauslandschaft an. Verändern werde sich auch das Stadtbild an der Bad Wörishofer Straße, aber da müsse man laut Drexel als Stadt Kompromisse eingehen. Die Anpassungen, die der Klinikverbund vornehmen will, seien nachvollziehbar. Die künftige Parkplatzsituation könne man angesichts eines möglichen Mobilitätswandels heute noch gar nicht bewerten – nachjustieren könne man in der Zukunft eventuell mit einer Tiefgarage.

Zum Klinikstandort Mindelheim bekannte sich auch Josef Doll (Grüne). Er störte sich aber am „massiven Baukörper“ und kritisierte wie die MBG, dass Alternativen (wie z.B. ein anderer Standort) nicht ausreichend geprüft worden seien. In Summe stehen die Grünen aber „uneingeschränkt hinter dem Vorhaben des Klinikverbundes, den Standort Mindelheim zu erhalten“, so Doll. Wie Ursula Kiefersauer befürchtet auch Doll, dass bei einer Bürgerbeteiligung „nur noch marginale Änderungen“ an den Plänen möglich sind.

Auch die ÖDP begrüßt, dass der Klinikverbund in Mindelheim investiert. Städteplanerisch äußerte Peter Miller aber Kritik: „Das Grundstück verträgt so ein großes Gebäude, aber nicht so komprimiert in der Nord/Ost-Ecke.“ Miller forderte, die Pläne nochmal zu überarbeiten und das Gebäude weiter ins Grundstück hinein zu bringen. Andernfalls werde der Straßenraum an der Bad Wörishofer Straße zu sehr eingeschränkt.

Die „Mächtigkeit des Gebäudes“ macht auch Christian Sedlmeir (AfD) „Bauchschmerzen“. Er befürchtet außerdem große Einschnitte für die Anwohner in der Krankenhausstraße.



Egger spricht Klartext

Spannend dann: Michael Helfert (SPD) bat Bauamtsleiter Michael Egger darum, im Namen der Bauverwaltung ein State­ment zum Vorhaben abzugeben. Deutlich wurde dabei, dass Egger und seine Kollegen gewaltige Kompromisse eingegangen waren und man insbesondere damit, wie sich das Gebäude in die Umgebung einfügt, nicht glücklich ist.



Größter Kritikpunkt aus der Sicht von Egger: die Situation an der Ecke Bad Wörishofer Straße/Krankenhausstraße, die eine „drückende Wirkung“ hat. Egger erklärte, dass entlang der Krankenhausstraße eine 70 Meter lange und elf Meter hohe „ungegliederte Fassade“ geplant sei – im Abstand von 2,50 Meter zur Straße. „Die Halle 14 von der Firma Grob hat auch elf Meter“, erklärte Egger zur Verdeutlichung. Die Randlage der massiven Gebäude sei kritisch zu sehen, aber wegen der abschnittsweisen Umsetzung bestünden natürlich Zwänge, die Kompromisse erforderten.



Im Bereich der Bad Wörishofer Straße ist die Fassade sogar 17 Meter hoch, 50 Meter lang und nur eineinhalb Meter vom Fuß- und Radweg entfernt – das Stadtbauamt hat diesbezüglich „große Bauchschmerzen“.



Alternativ zum großen Parkplatz hätte sich Egger ein Parkhaus oder eine Tiefgarage gewünscht – zum einen, um Flächen zu sparen, zum anderen wegen des nächtlichen Lärmschutzes. Eine Lärmschutzwand, sofern sie notwendig wäre, würde „keinen Schönheitspreis“ gewinnen, meint Egger. Wie hoch der Stellplatzbedarf ist und wo während der nach Eggers Schätzung zehnjährigen Bauphase geparkt wird, ist noch ungeklärt.



Mit 16:7 (gegen die Stimmen von SPD, MBG und ÖDP) wurde der Beschluss fürs Hoch- und Freiflächenkonzept als Grundlage für den aufzustellenden Bebauungsplan gefasst. Ein besonderes Augenmerk soll auf die Stellplatzsituation und die Straßenräume gelegt werden.